Grafity’s Wall – Ram V, Anand RK, Aditya Bidikar – la chronique BD

Résumé : Mégapole tentaculaire, ville dangereuse et inégalitaire, Mumbai abrite une jeunesse pleine de vie dans ses chawls, ces quartiers où logent la population pauvre. C’est dans ces quartiers que vivent Suresh, alias Grafity qui repeint les murs de la ville, Jay, petite frappe au service d’un dangereux dealer, l’apprenti écrivain Chasm et Saira, qui rêve de percer dans le cinéma. Porté par l’espoir d’un avenir meilleur, ces quatre jeunes se serrent les coudes et se confrontent à la rude réalité d’une ville qui n’épargne pas ses habitants.

Critique : Originaire de Mumbai, le scénariste Ram V a mis en scène sa ville dans son premier album, publié en France après le succès critique de Blue in Green (Hi Comics) et Toutes les morts de Laïla Starr. Récit initiatique autour du passage à l’âge adulte, Grafity’s wall fait ressortir toute l’énergie de Mumbai : ses quartiers populaires et bidonvilles représentés avec beaucoup d’affection, la densité de sa population, son trafic routier, sa culture populaire (Bollywood, les restaurants, la musique…). Le dessin d’Arnaud RK se caractérise par sa densité, avec des planches qui grouillent d’objets divers et variés, les fils qui tombent de bâtiments en mauvais états, ses personnages aux looks tranchés. La mise en couleur, avec des aplats de couleur vive, fait ressortir la chaleur de la ville. Il en ressort un récit extrêmement dynamique, qui capte son lecteur dès la première course poursuite qui met en scène Grafity et un policier de la ville.

Jamais misérabiliste lorsqu’il peint la pauvreté, Ram V montre la richesse des habitants de sa ville, pris dans des contraintes socio-économiques qu’il tâchent tant bien que mal de dépasser. L’épilogue apporte un message plutôt positif, qui s’adresse possiblement aux habitants de quartiers populaires des différentes métropoles. Dans la postface de l’album, le scénariste reconnaît que la ville et ses habitants, avec « ces gens oubliés par le temps, glissés sous le tapis », constituent une source d’inspiration de ses histoires. Grafity’s wall s’avère à cet égard un bel hommage d’un scénariste d’avenir à ses origines.

Ram V, Anand RK / Urban comics pour l’édition française

À noter que le dossier de fin d’album comporte une analyse du lettreur de la version originale, Aditya Bidikar, et du travail que celui-ci a opéré pour rendre dynamique les dialogues par le graphisme. Si celui-ci n’a pas pu être rendu tel quel, l’éditeur affirme dans ses remerciements avoir travaillé avec le lettreur pour s’approcher au plus près de la version originale. Un témoignage intéressant et assez rare.