BOT-9 – Derek Laufman - la chronique BD

Résumé : {BOT-9} nous montre un ban de poissons sortant se promener quand un prédateur carnivore, un énorme poisson à trois yeux dévore la totalité du ban, sauf un petit qui s’enfuit et parvient à semer son poursuivant, en se cachant dans un seau... hissé à la surface. Va-t-il finir dévoré par un être humain ? Ou être utilisé comme appât ? Ni l’un ni l’autre. Une destinée bien plus étonnante l’attend...

Critique : Ce poisson orange avec ses nageoires violettes va découvrir le vaste monde. Et s’il ne comprend pas grand-chose à ce qu’il voit, de son point de vue de poisson, nous, lecteurs, saisissons bien les rouages de ce que nous découvrons. L’auteur, en plus de nous livrer un récit d’aventures étonnant, nous dessine un monde en proie au dérèglement climatique, où les hommes se sont adaptés au mieux. Mais il n’appuie pas le message. Au contraire, c’est tout en douceur que l’on s’aperçoit de la situation. Autant par ce que nous captons de la surface que par ce que nous apercevons des grands fonds marins.

Son héros muet (comme tout poisson qui se respecte, hormis Nemo et Doris) devient vite très attachant, car il se trouve bien faible face à tout ce qui lui arrive. La chute de ce récit est bien trouvée car elle permet d’aborder ainsi un autre thème qui touchera grands et petits. Cette BD muette aux grandes cases se lit rapidement, mais elle peut trouver son public autant chez les plus jeunes que chez les adultes.

Derek Laufman / Aventuriers d’ailleurs

Derek Laufman nous livre un dessin stylisé, avec des compositions aérées où s’étalent de grandes cases, un encrage un peu épais qui permet de faire ressortir la faune et la flore de ces fonds marins étranges et les zones portuaires où survivent les humains. Seuls les onomatopées apportent du son à cette BD. Le récit découpé en chapitres permet de suivre ce fabuleux voyage, dont notre protagoniste n’est pas l’acteur mais bien, comme nous, le témoin passif devant assurer sa survie. Les couleurs vives des décors stylisés contrastent avec le silence, et le tout donne au récit une ambiance douce et mystérieuse car on ne sait pas vraiment où l’on va. Mais comme notre héros, on se laisse porter tout en essayant de comprendre ce monde.

BOT-9 est une BD jeunesse qui s’adresse aussi aux adultes, les mésaventures originales d’un poisson fort sympathique qui découvre un monde marin autant que terrestre.