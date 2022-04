Capitaine Vaudou T.1 : Baron Mort lente - Jean-Pierre Pécau, Darko Perovic - la chronique BD

Résumé : Deux frères irlandais, capturés et déportés par les Anglais, voient le navire qui les emmène vers les Nouvelles terres d’Amérique attaqué par des pirates. Au cœur du combat, l’un d’eux reçoit un don étrange, que les esclaves appellent vaudou...

Si Pirates des Caraïbes a eu le mérite de porter à l’écran et de renouveler l’intérêt du public pour les pirates, il ne faut pas oublier que plus d’un auteur de BD avait déjà une passion forte pour ces brigands des mers, et que leurs aventures en avait séduit plus d’un. Les connaisseurs auront d’ailleurs reconnu au titre de cette série un jeu de rôle des plus séduisants, et dont l’atmosphère viendra désormais garnir les pages d’une série du même nom : Capitaine Vaudou. Entre croyances créoles, reliquats de mysticisme hébraïque et légendes de corsaires, ce premier tome s’infiltre tel un navire silencieux dans des mers que l’on a l’impression d’avoir déjà exploré, mais qui recèlent encore tant de trésors. Ainsi, de nombreux personnages viennent se présenter, tant et si bien que celui qui donne son nom au premier tome, n’apparaît que dans le dernier tiers de l’album, et encore est-il juste entraperçu, tandis que plusieurs divinités et autres personnages historiques ont déjà eu droit à des présentations en bonne et due forme. En mêlant la magie des golems, l’incantation façon Cthulhu et les transformations lunaires, on assiste à une action pléthorique qui fait se dire au lecteur qu’il n’est pas ménagé par un scénario puissant d’un maître de jeu avide.

Delcourt – Jean-Pierre Pécau, Darko Perovic

Pour faire suivre ces multiples péripéties, le maître du dessin Perovic produit un monde pirate très habituel mais très propre : cales fouillées et pleines, voiles crasseuses et mâture arrachée par le canon, handicaps physiques visibles habituels des forbans. L’ambiance n’est pas réaliste, car un petit prologue avait déjà fait apparaître un monstre marin tout droit venu de Lovecraft, et les personnages zombies ou tigres humanoïdes qui viennent ensuite ne peuvent plus surprendre, faisant de cette histoire une parenthèse fantastique largement acceptée.

Fringant d’action et débordant de références graphiques pleines de frissons et de flibustiers, Capitaine Vaudou se lance avec énergie dans l’aventure fantastique et les combats des anciens bannis, esclaves ou réprouvés. Il prolonge ainsi une tradition toujours vivace.