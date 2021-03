Californie en Flammes -Lew Landers - critique du film + test Blu-ray et DVD

Résumé : Les années 1840, la Californie vit toujours sous la domination mexicaine. Don Arturo Bordega, un jeune aristocrate idéaliste se bat pour que celle-ci soit intégrée dans la jeune fédération des Etats-Unis. S’il réussi à créer une émulsion autour de lui, Arturo rencontre également de vives résistances à son projet. De sombres personnages agissant pour le compte de puissances étrangères manœuvrent en sous-main pour s’approprier ce riche territoire. Or, dans cette guerre stratégique, tous les coups seront permis...

Critique :

Californie en Flammes aka California Conquest de Lew Landers est produit en plein âge d’or du western classique américain dont l’année 1952 est l’un des grands crus . Entre La Captive aux Yeux Clairs (Howard Hawks), Le Train sifflera Trois Fois (Fred Zimmermann), les Affameurs (Anthony Mann) ou encore l’Ange des Maudits (Fritz Lang), ce titre du catalogue secondaire de la Columbia aurait largement pu passer inaperçu malgré l’engouement du public pour le genre.

Piloté par un vétéran du studio et porté par un casting convaincant tel que Cornel Wilde et Teresa Wright (vu chez Alfred Hitchcock dans l’Ombre d’un Doute ou chez Raoul Walsh dans La Vallée de la Peur), le film s’avère être un solide divertissement qui enregistre d’ailleurs un joli succès au box-office. En France, par exemple, il s’impose en salle avec 1.279.260 entrées. L’une des forces du film est sans doute l’originalité du scénario et sa rupture partielle avec les codes du western classique. Curieux mélange de cinéma d’aventure, de cape et d’épée et de western, Californie en Flammes souffle un vent de fraîcheur sur le western.

Le film est un divertissement très agréable et rythmé. Don Arturo, le personnage d’aristocrate incarné par Cornel Wilde, proche des péons, protecteur du peuple et épéiste redoutable fait naturellement penser au personnage de Zorro. À la vision du film, il est d’ailleurs difficile de ne pas s’interroger sur les surprenantes similitudes avec la série Zorro produite par Disney avec Guy William dans le rôle-titre… et pourtant les premiers épisodes de la série ne feront leur apparition sur ABC qu’en 1957 soit près de cinq ans après la sortie du film. Les producteurs Bill Anderson et Louis Debney se seraient-ils inspirés de l’univers si particulier de California Conquest pour développer leur projet TV ?

Enfin, il est amusant de lire aujourd’hui le message politique du film. Si son enjeu est incontestablement le divertissement des spectateurs, on perçoit par touche les stigmates du maccarthysme des années 50. Les scénaristes du film ont fait de la Californie l’enjeu d’une convoitise entre États-Unis et Russie. D’un côté, le représentant américain plaide pour l’autodétermination californienne et de l’autre, un couple aristocratique russe sans scrupule n’hésite pas à fomenter une guérilla locale à seul dessein de s’accaparer les richesses du pays. Naturellement, les visiteurs russes seront défaits...