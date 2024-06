Anzu et le Royaume des Ténèbres - Mai Nguyen – la chronique BD

Résumé : Alors qu’elle vient de déménager, Anzu cherche avant tout à se faire de nouveaux amis, quitte à cacher ses origines et ses traditions du Japon. C’est alors qu’en poursuivant un chien étrange, elle se retrouve propulsée dans le Yomi, l’Enfer nippon...

Critique : La comparaison avec Chihiro arrive comme une évidence au moment d’évoquer l’histoire d’Anzu, jeune pré-ado un peu mal dans sa peau, qui masque ses origines japonaises en se faisant appeler Anne au lieu d’Anzu, peu intéressée par la fête d’Obon que célèbrent ses parents qui ont tout juste emménagé dans une petite ville. En effet, à l’instar de l’héroïne de Miyazaki, celle de Mai K. Nguyen se retrouve dans un monde parallèle aux allures de royaume issue de la mythologie japonaise, revisité par la créatrice pour s’adapter aux questionnements contemporains. Creuset des émotions et des sentiments, ce monde est un reflet du combat intérieur que se livre l’héroïne en elle-même, et comme toute quête initiatique, elle pourra compter sur des adjuvants, ici un chien samurai anthropomorphe grognon, là un gigantesque monstre servant d’abri-maison dans les plus de sa fourrure, et des opposants, où la Reine de Yomi fait figure d’emblème et de grande adversaire. La fuite et le combat ne sont pas réellement des options, tant le courage, l’abnégation et surtout la compréhension de soi sont les vraies valeurs qui sont portées par un conte moral et moderne.

© Kinaye / Nguyen

Pour enrober ce bonbon de mythologie revisitée, le style graphique propose des contours colorés, aux contours appuyés et circulaires, avec des formes tout en douceur. C’est dans une belle combinaison entre le comics et le manga que vient se loger ce style, fait de mines drôles et de décors bigarrés, avec une nuance de violet charmante et bienvenue, où le pourpre donne à ces Enfers une tonalité originale, à la fois sombre et chantante, comme un jeu vidéo qui voudrait proposer des héros et un environnement pour tous les publics, mais souhaitant proposer une touche artistique évidente. La dessinatrice y dispose des éléments anciens et simples, des peintures des corps évocatrices et des lieux mystérieux, alimentant une fluidité de monde de fantasy riche et florissant.

© Kinaye / Nguyen

Anzu et le Royaume des Ténèbres surfe sur deux éléments : un certain mal-être adolescent et la tension des origines, que les références à la mythologie japonaises permettent ici de réaliser avec justesse et imagination.