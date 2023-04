Cannes 2023 : L’affiche officielle du Festival

News : La photo qui illustre l’affiche officielle du 76e Festival de Cannes met en avant Catherine Deneuve sur la plage de Pampelonne, à Ramatuelle, près de Saint-Tropez. C’était à l’occasion du tournage de La chamade (1968) d’Alain Cavalier, d’après le roman de Françoise Sagan. Deneuve est l’une des plus grandes stars de l’histoire du cinéma français, et l’une de ses actrices les plus admirables, dans un panthéon qui engloberait Arletty, Danielle Darrieux, Simone Signoret, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert et quelques autres. Quatre cinéastes sont associés au mythe de cette grande dame à la blondeur éblouissante et au réel tempérament dramatique : Jacques Demy pour son côté romanesque et lisse avec Les parapluies de Cherbourg ou Les demoiselles de Rochefort ; Luis Buñuel pour la transgression de son image avec Belle de jour et Tristana ; François Truffaut pour l’exploitation de son talent d’actrice (Le dernier métro) ; et André Téchiné pour la synthèse de ces tendances, avec des sommets tel Le lieu du crime. Mais Deneuve s’est également montrée grandiose avec des réalisateurs aussi divers que Roman Polanski, Jean-Paul Rappeneau, Michel Deville et Mauro Bolognini ; suscitant l’inspiration d’autres générations de cinéastes avec Régis Wargnier, François Ozon, Emmanuelle Bercot ou Cédric Kahn. Bientôt octogénaire, elle est toujours avide de tournages et demeure à l’origine de nombreux projets. L’affiche officielle de la 76e édition du Festival de Cannes a été réalisée par Hartland Villa (Lionel Avignon, Stefan de Vivies) à partir d’une photo de Jack Garofalo.

Photo © Jack Garofalo/Paris Match/Scoop – Création graphique © Hartland Villa