Fainéant.es - Karim Dridi - critique

Résumé : Nina et Djoul, copines inséparables, sont expulsées de leur squat. Elles reprennent alors la route à bord de leur vieux camion avec une soif de liberté et une seule obsession : faire la fête. Rencontres impromptues, travail saisonnier, concerts, joyeuses subversions, quelques galères mais surtout beaucoup d’aventures rythment désormais la vie nomade de ces deux amies.

Critique : Après Revivre, un documentaire sensible et lumineux sur le combat de parents d’enfants malades dans le huis clos d’un hôpital, Karim Dridi choisit le chemin de l’évasion et du grand air, en compagnie de deux femmes dont l’impétuosité et le franc-parler réjouiront les uns et effraieront les autres.

Toute la filmographie de ce réalisateur au grand cœur est imprégnée du désir de mettre en avant les oubliés, les laissés-pour-compte ou les marginaux, tous ceux que l’on regarde au mieux avec compassion, au pire avec mépris. Le constat de ce rejet social, dont il avoue ne pas être exempt lui-même, l’incite à pénétrer l’univers de ceux qui se sont soustraits au conformisme d’une vie bien réglée, de ceux que l’on qualifie de fainéants, non pas parce qu’ils refusent de travailler mais parce qu’ils considèrent l’activité salariale comme un choix et non une obligation. Sa rencontre, lors d’une master class, avec Faddo Jullian, qu’il suit pendant dix ans dans sa vie de bohème, puis avec .jU., qui ne se destinait nullement à une carrière de comédienne, mais dont la spontanéité le séduit, le convainc de les réunir autour d’une chaotique mais flamboyante sororité qui sert de colonne vertébrale au film.

Si Nina (Faddo Jullian) et Djoul (.jU.) ont en commun le goût de l’aventure, elles sont diamétralement opposées. La première est d’une nature solitaire et renfermée, la seconde aime la compagnie des autres. L’arrivée d’un homme sème la zizanie dans leur duo et leur amitié prend, momentanément, des chemins parallèles. Empruntant au documentaire, au drame et au western, Dridi fait voyager ses routardes dans une mise en scène ample et fluide pour mieux immerger le spectateur au cœur de leurs péripéties, à l’image de cette scène d’ouverture qui plonge directement au cœur de l’action. Écartant toute idée de transformer ces marginales en victimes et de les perdre dans des enjeux dramatiques, le scénario rythme presque mécaniquement les moments d’une existence marquée par des événements plus ou moins heureux, le confort en moins, la liberté en plus. Sautant sans logique véritable de rupture familiale en rencontres diverses, d’une fausse couche solitaire à l’organisation collective d’un dîner en soutien à un ami malade, il tient surtout à rendre compte du joyeux désordre ambiant. Si l’émotion ne jaillit pas instantanément, elle est remplacée par une tendresse rugueuse qui n’exclut ni la joie, ni la solidarité. Car ces femmes sont avant tout des battantes, animées d’une énergie que les deux comédiennes, au caractère bien trempé et à la niaque chevillée au corps, font vivre avec un naturel confondant, floutant habilement la frontière entre réalité et fiction.

Entre étonnement et admiration, on se laisse volontiers embarquer dans l’univers de ces insoumises qui bafouent allègrement les critères de la féminité conventionnelle mais subjuguent par leur courage à se construire, sans jamais se plaindre, un monde à leur convenance, même si le prix à payer pour l’affranchissement des règles établies reste élevé.