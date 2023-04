Cannes 2023 : Wang Bing en compétition officielle

News : Réalisateur, directeur photo, photographe, monteur et scénariste, Wang Bing a été formé à l’Académie de cinéma de Pékin (1995-97). En France, il est révélé au Festival de Clermont-Ferrand pour son court-métrage Rides du mois d’août (2001). Il signe ensuite des documentaires fleuves tentant de cerner les aspects sombres de l’histoire de la Chine, et en particulier les crimes du maoïsme, dans la lignée de cinéastes tels Claude Lanzmann et Rithy Panh. Il aborde aussi plusieurs maux actuels de la société chinoise, comme l’isolement rural, la maltraitance psychiatrique, la précarité de la jeunesse et l’abandon des anciens.

© Les Acacias

Ces films sont projetés dans divers festivals dont Cannes, Locarno et le Festival des 3 Continents de Nantes. Les salles françaises permettent de découvrir À l’ouest des rails (sortie : 9 juin 2004), Fenming, chronique d’une femme chinoise (7 mars 2012), Le fossé (14 mars 2012, film de fiction basé sur des faits historiques), Les trois sœurs du Yunnan (16 avril 2014), À la folie (11 mars 2015), Ta’ang, un peuple en exil entre Chine et Birmanie (26 octobre 2016), Argent amer (22 novembre 2017), Madame Fang (13 juin 2018), et Les âmes mortes (24 octobre 2018). Dans un entretien avec Camille Lugan, réalisé pour notre site le 28 février 2012, Wang Bing déclarait : « À chaque film que je fais, je veux présenter quelque chose au public (...) Je suis généralement porté par un intérêt que j’ai pour le sujet, pour des éléments dont je sais que je vais les mettre dans le film, et c’est ça qui me fait avancer. Par contre, il y a souvent des moments d’hésitation, de remise en question, où je me demande : est-ce que les autres peuvent être intéressés par ce que je suis en train de mettre en place ? Mais au final, c’est toujours le travail au quotidien qui me fait avancer, même quand je m’arrête pour me demander quel est le sens de tout ça ». En 2023, Wang Bing présente au Festival de Cannes Jeunesse (en compétition) et Man in Black (en séance spéciale).

Wang Bing à Cannes

2007 : Fengming, chronique d’une femme chinoise, Hors compétition, séance spéciale

2007 : L’état du monde (coréalisé avec Ayisha Abraham, Chantal Akerman, Pedro Costa, Vicente Ferraz, Apichatpong Weerasethakul), Quinzaine des Réalisateurs

2018 : Les âmes mortes, Hors compétition, séance spéciale

2023 : Jeunesse, Compétition officielle

2023 : Man in Black, Hors compétition, séance spéciale