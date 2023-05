Jeunesse (Le printemps) - Wang Bing - critique

Résumé : Zhili, à cent cinquante kilomètres de Shanghai. Dans cette cité dédiée à la confection textile, les jeunes affluent de toutes les régions rurales traversées par le fleuve Yangtze. Ils ont vingt ans, partagent les dortoirs, mangent dans les coursives. Ils travaillent sans relâche pour pouvoir un jour élever un enfant, s’acheter une maison ou monter leur propre atelier. Entre eux, les amitiés et les liaisons amoureuses se nouent et se dénouent au gré des saisons, des faillites et des pressions familiales.

Critique : Tout est dans le titre : Jeunesse car l’objectif de Wang Bing est d’appréhender au plus la vie quotidienne entre 2014 et 2019 de jeunes gens dans des ateliers de textile ; Le Printemps car, au regard des conditions effroyables de salaire et de travail, on peine à croire que l’empire chinois ne fera sa révolution à l’instar des plus grandes dictatures de ce monde. Ces mômes ont tout pour crier leur colère. Ils vivent entassés dans des chambres déplorables, travaillent jusque tard le soir, et sont payés à la pièce. Bien sûr, il y a des moments de joie, des fous rires, et aussi de l’amour, mais le quotidien demeure toute de même ardu et peu valorisant.

Jeunesse © Gladys Glover - House on Fire - CS Production - ARTE France Cinéma - Les Films Fauves - Volya Films

Wang Bing a tourné pendant plus de cinq ans. Il s’est arrêté juste avant la pandémie. À la fin, le réalisateur rend hommage aux jeunes gens qui ont accepté la présence de la caméra, mais aussi aux patrons ou chefs d’atelier qui se sont prêtés au jeu de la prise d’images et de sons. On imagine aisément les kilomètres de rush qui ont résulté de ces années de tournage, et le choix que le réalisateur a dû opérer pour ne retenir qu’une infime partie d’eux. Pourtant, le résultat demeure très long, plus de trois heures, et somme toute, assez répétitif.

Le cinéaste a conçu un documentaire très politique. Il dénonce les conditions d’exploitation de cette jeunesse sans papier dans des ateliers de textile et par conséquent, un gouvernement normalement communiste totalement silencieux. Les gamins s’organisent comme ils peuvent pour exiger une augmentation des salaires. Quand ils ne travaillent pas, ils partagent des repas rapides dans les chambres étroites, chattent sur les téléphones, jouent à des jeux vidéo ou essayent de se courtiser. Ils sont très tactiles entre eux, avec parfois l’impression que leur sexualité continue de se chercher un objet masculin ou féminin. Il y a parfois aussi de grandes scènes de violence, qui témoignent du désœuvrement affectif et social dans lequel ils se trouvent.

© Gladys Glover - House on Fire - CS Production - ARTE France Cinéma - Les Films Fauves - Volya Films

Montrer cette jeunesse sur les écrans cannois, au milieu du fatras bon chic bon genre de la Croisette, demeure une gageure. Wang Bing filme dans la plus grande simplicité ces populations jeunes. Le format du documentaire peut épuiser, l’important étant d’aller au bout de celui-ci comme pour éprouver à son tour la fatigue ordinaire qui doit envahir ces jeunes dans leurs ateliers. Le réalisateur ne provoque pas son public. Il le met à l’épreuve physique et psychologique de ces ouvriers méprisés et ignorés du monde.

Jeunesse (Le printemps) est une œuvre difficile à appréhender. Beaucoup risquent de s’y ennuyer et de quitter la salle avant la fin. Le réalisateur a remercié les festivaliers restés pendant toute le projection, conscients alors qu’ils ont bien de la chance depuis leur siège de cinéma.