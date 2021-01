Ce matin-là - Gaelle Josse - critique du livre

Résumé : Imaginez-vous, alors que vous vous préparez comme tous les jours pour aller au travail, littéralement craquer sous le poids d’une force et d’une émotion que vous ne parvenez plus à contenir. Cette submersion, c’est ce que va vivre Clara qui, un matin, n’aura pas la force de continuer sa vie comme elle la vivait jusqu’alors. Coup de fatigue, burn-out, dépression, vont bientôt devenir le quotidien de cette jeune femme que rien ne prédestinait à une telle chute.

Critique : Avec ce nouveau roman, Gaëlle Josse dresse le portrait d’une jeune femme qui, du jour au lendemain, va faire la terrible expérience du burn out et par extension de la dépression.

Pourtant, si ce syndrome d’épuisement professionnel de Clara semble soudain et déclenché, suite à une panne de voiture qui peut, de prime abord, sembler anecdotique, petit à petit, l’autrice tisse le fil de cette maladie et en montre les rouages insidieux. Très vite, le lecteur comprend que l’héroïne était depuis plusieurs mois prise au piège, avec une cheffe zélée qui ne cessait de lui assigner des objectifs de plus en plus difficiles à atteindre, l’accablait d’appels le soir, le week-end, multipliait les commentaires destinés à la rabaisser. Tous ces éléments, mis bout à bout, vont faire basculer Clara. Celle-ci sera submergée par toute cette mesquinerie.

Pourtant, bien que le sujet soit difficile et que le lecteur éprouve une pleine empathie pour la protagoniste, l’autrice ne verse pas pour autant dans un pathos ou une victimisation de l’héroïne. Toute la force du roman réside dans une écriture maîtrisée de Gaëlle Josse, habituée à relater des drames dans ses ouvrages : ainsi, on évoquera la question du deuil dans le magnifique Une Longue Impatience, sorti en 2019. Dans chacun de ses livres, l’écrivaine détaille avec beaucoup d’acuité les fissures qui se jouent à l’intérieur de nous et nous rendent vulnérables. Or, c’est cette vulnérabilité que l’autrice parvient à mettre en lumière, faisant de ses héros non plus des personnages au service d’une histoire, mais des personnes à part entière. Ainsi, au fur et à mesure que le récit progresse, Clara se dévoile un peu plus au lecteur, dans ses rapports à sa famille, mais aussi dans ses relations amoureuses et amicales, le laissant entrer dans son intimité, révélant toute sa fragilité. C’est d’ailleurs en acceptant cette part de faiblesse que l’héroïne parviendra petit à petit à remonter la pente et à retrouver le goût de la vie qui lui faisait défaut.

Loin des clichés qu’on aurait pu craindre sur le burn out, Gaëlle Josse a une nouvelle fois écrit un roman juste et poignant auquel il est impossible de rester insensible.