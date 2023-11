Ce que le jour doit à la nuit - Stella Lory, Marion Duclos - la chronique BD

Résumé : Younes a dix ans lorsqu’au cœur d’une Algérie qui ressent les prémices de son insurrection, il est confié à son oncle, pharmacien marié à une français. Sa vie amoureuse et le destin de son pays se retrouvent déchirés dans cette fresque au long cours...

Critique : Cela fait maintenant quinze ans que le roman de Yasmina Khadra a été publié et cette adaptation permet de dire qu’il n’a pas pris une ride. Fresque touchant à l’histoire algérienne, ce roman des hésitations se raccroche aussi bien à L’Éducation sentimentale de Flaubert qu’aux travaux historiques d’historiens comme Benjamin Stora. En adaptant ce roman, le tandem Lory/Duclos parvient à lui donner une nouvelle vie. Dans le scénario, la trame originelle se retrouve évidemment, mais elle est condensée, happée par un rythme plus soutenu, plus rapide et plus farouche, parfois plus brutal. Les sentiments y sont moins égrenés et davantage saccadés, parfois hachés, comme si la part d’amour révélait les passions plus que les sentiments, les faisant moins purs mais plus humains, à l’image de la guerre qui s’invite progressivement au premier plan. Là où Khadra ralentissait, Lory paraît intensifier, faisant la même histoire mais sur un tout autre rythme, preuve de la vivacité de cette adaptation.

© Philéas / Duclos

Enfin, comme toute bonne adaptation de roman, il fallait que le dessin soit à la hauteur de texte pour prouver sa légitimité. C’est le cas de Marion Duclos, qui tisse une Algérie pleine de couleurs et de vies, griffonant une jeunesse avide de plaisirs, insouciante et légère, mais peu à peu rattrapée par la froideur du monde et de la guerre. Les tâches, roses ou jaunes du début, font place à celles écarlates, pourpres voire bleues des humiliations, des menaces et des exactions. Toutefois, une sensation de gâchis ne peut effacer cette autre impression, première et ineffable, d’un beau pays, d’un sentiment universel de jeunesse et d’amour que le dessin ne manque pas de célébrer autant qu’il le réprime, faisant un décor merveilleux pour cette histoire touchante.

© Philéas / Duclos

En baignant sous un soleil coloré et en le rythmant d’une manière effrénée, cette adaptation a su tirer la quintessence de Ce que le jour doit à la nuit, appliquant du reste le titre à la lettre.