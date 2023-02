L’homme qui aimait les plantes - Stéphane Piatzszek, Benoît Blary - la chronique BD

Résumé : Jacques Fleurentin est ethnopharmacologue, c’est-à-dire chercheur sur les propriétés médicinales des plantes. Il raconte son parcours, ses voyages et son amour d’une nature qui offre à l’homme un remède pour chacun de ses maux...

Critique : Avec un titre aussi évocateur, qui rappelle un titre de Borzeix ou de Giono, on pouvait s’attendre à une symphonie pastorale ou un récit écologique, mais ce livre renferme quelque chose de plus original. Combinant le roman graphique et la biographie, il raconte la vie sans extravagance mais passionnée d’un chercheur en ethnopharmacologie, soit la science des plantes. D’abord pharmacien comme son père, intrigué par les fleurs et racines des quatre coins du monde, il part pour l’Afrique, l’Arabie et l’Asie en quête de ces soins millénaires, légendes médicinales et rencontres humaines qui enrichissent une vie. Car si les plantes sont le centre de cette histoire, les hommes et femmes qui gravitent autour sont autant d’atouts qui renforcent le caractère universel de l’œuvre. Sans suivre un chemin forcément chronologique, on a l’impression que le scénariste Stéphane Piatzszek s’est amusé à cueillir ici et là des anecdotes, quelques dates éparpillées, pour en fournir un florilège aussi fourni qu’intéressant.

© Soleil / Blary

Les aquarelles de Benoit Blary, outre le fait que la majorité de l’histoire se situe dans la Péninsule arabique ou les plateaux persans, donnent une lumière impressionnante à l’ouvrage. Les croquis de plantes sont évidemment à couper le souffle, d’une beauté intemporelle quasi sacrée, mais on constate que le soleil semble réchauffer les visages, comme si le soleil irradiait tous ces passionnés de propriétés médicinales, tous passionnés et qui ont absorbé en eux cette envie de soigner autant que de découvrir. Décors et véhicules se fondent en un tout de couleurs douces, qui enveloppent personnages et fleurs pour en tirer leur quintessence : leur suc, leur aura, leur âme.

© Soleil / Blary

Ainsi, cet herbier sublime révèle d’autres atouts, à savoir une biographie sans longueurs, un partage d’humanité quasi lyrique, comme si un Buffon ou un Aristote étaient revenus pour faire partager les valeurs de la Nature.