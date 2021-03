Cent Sonnets – Boris Vian - critique du livre

Résumé : Des sonnets sur le jazz, la vie de Boris Vian, des jeux de mots, l’actualité des années quarante, les sansonnets, bref, sur les thèmes chers à Vian déclinés en poésie sans prétention. Des écrits de la première heure, réédités cette année et assortis d’illustrations couleurs d’époque réalisées par Peter Gna, le beau-frère de Boris Vian.

Critique : Le plaisir de ce livre est de s’y livrer sans retenue. Le titre du projet que Vian voulait au départ était Cent infâmes sonnets. A la lecture, avec nos yeux d’aujourd’hui, l’infâmie réside peut-être dans le fait d’avoir qualifié de "détestables" ses propres poèmes. Mais Boris Vian n’était plus à un trait d’humour ou à une provocation près. Et c’est bien l’humour qui l’emporte dans ce recueil.

Le titre Cent Sonnets repose aussi sur le jeu de mots avec "sansonnets", que l’auteur ne se prive pas d’exploiter dans toute une salve de poèmes, faisant intervenir ce pauvre oiseau qui en prend plein les plumes pour pas un rond (oui, le sansonnet de l’histoire n’a touché aucun droit d’auteur).

Vian mélange une forme moderne d’écriture, tout en respectant la métrique sacrée du sonnet, et -parfois- un style ancien qui nous rappelle celui de François Villon, un confrère dont les mots ont traversé les siècles.

Datés des années quarante (certains étant précisément écrits en 1944), ces poèmes étaient la première forme adoptée par le futur auteur de L’écume des jours. Jamais édités du vivant de Boris Vian, ils ont été retrouvés. L’écrivain avait visiblement plusieurs projets pour ces paquets de vers. Cette édition donne la parole à l’œuvre, dans un regroupement proche de ce que l’artiste semblait vouloir (même si nous ne connaîtrons jamais le véritable fond de sa pensée).

Ces poèmes regroupés en treize parties, aux titres enchanteurs vous feront parcourir ainsi, de manière chronologique, les chapitres "Zazous", "Hors Cadre", "Sansonnets", "Tartelettes anodines", "Évangile selon cinq sonnets", et d’autres encore.

Quant aux sonnets en eux-mêmes, là aussi, le décalage est de rigueur, non pas dans la mise en page, mais plutôt dans la mise en rimes. Ecoutez donc sonner à vos oreilles "Gruelle aventure", "Chameau-trace", "Dans l’écu" ou encore "Auto-défense du calembour".

Votre plaisir ne découlera pas uniquement de votre ouïe en lisant ce livre à haute voix, mais aussi de vos yeux, en découvrant les illustrations réalisées pour accompagner ces poèmes. Elles sont dues au pinceau de Peter Gna, le beau-frère de l’auteur, comprenez le frère de la première femme de Vian. Ces dessins en couleur font rire, se rapprochant autant de la caricature, du croquis, de l’allégorie, et maniant un humour graphique qui renvoie sans vergogne aux poèmes de l’homme aux multiples talents qu’était Boris Vian.

Cent Sonnets offre plus de textes que prévu et de belles occasions de rire, en décryptant les jeux de mots qui frapperont plus ou moins le lecteur au détour d’une rime. Les illustrations colorées apportent un supplément d’âme à des vers déjà bien remplis de vie et d’énergie.