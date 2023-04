Something About Us T.1 - Yunji Lee - la chronique BD

Résumé : Woo-jin n’échangerait pour rien au monde son amitié avec Ga-yeong. Étudiante, elle a le plaisir de le voir enfin débarquer à l’université après son service militaire, mais personne dans leur entourage ne croit à une telle relation...

Critique : Prendre le contrepied d’une idée reçue est souvent un bon moyen de développer une histoire, même si c’est un chemin déjà emprunté par d’autres auteurs auparavant. L’idée de détailler la relation d’amitié entre un jeune garçon et une jeune fille fait office de topos largement répandu dans toutes les œuvres destinés aux adolescents, mais Something About Us semble vouloir aller jusqu’à son bout pour légitimer ce que d’ailleurs l’ensemble des autres personnages, les deux héros mis à part, semble croire : il n’y a pas d’amitié forte possible, car celle-ci cédera logiquement face aux sentiments. Inutile d’aller au-delà de la moitié du premier tome pour comprendre que cette série va craquer également, mais, et c’est un grand mais, cette histoire propose un développement si fin, des pensées si bien amenées, des situations si ténues, que l’on se plaît à oublier ce postulat de départ pour ne bientôt que voir l’aboutissement de ces multiples fils. Ainsi, un personnage secondaire, cette amie de l’héroïne malmenée par un petit ami au départ simplement égoïste, mais qui va subir des relations, apporte une complexité et une profondeur plutôt inattendues, et cet écart de la narration enrichit considérablement l’ensemble.

© Delcourt / Lee

Cette impression paisible et tranquille est mise en avant dès le début : les personnages principaux sont beaux, fins, élancés, il y a une lumière qui les baigne constamment, ils paraissent être faits pour le bonheur, si possible à deux. Pourtant, ce dessin élégant vient se craqueler en quelques situations : le beau gosse a un côté sombre avec cette colère sourde qui vient grimer son visage et noircir les planches, et quelques éclats de tristesse peuvent apporter un voile gris sur l’héroïne, par petites saccades. Si la totalité reste parfaite d’un point de vue graphique, quelques détails troublent cette sérénité, et ils sont eux aussi bienvenus.

© Delcourt / Lee

Belle et un peu rebelle, cette histoire d’amitié/amour paraît se forger dans une pureté éclatante mais révèle dans ses recoins des fêlures complexes et des éclats attendrissants.