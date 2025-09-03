Ciudad sin sueño - Gillermo Galoe - critique

Le 4 septembre 2025
Par un récit quasi sociologique, Gillermo Galoe dévoile toute sa tendresse pour une ville sans sommeil à part entière. Et nous convainc.
- Réalisateur : Guillermo Galoe
- Acteurs : Antonio Fernandez Gabarre, Bilal Sedraoui, Jesus Fernandez Silva
- Genre : Drame, Teen movie
- Nationalité : Espagnol
- Distributeur : Pan Distribution
- Durée : 1h37mn
- Date de sortie : 3 septembre 2025
- Festival : Festival de Cannes 2025
Résumé : Toni, un garçon Rom de quinze ans, vit dans un bidonville en périphérie de Madrid. Fier d’appartenir à sa communauté, il est très proche de son grand-père. Poussés par les promoteurs, certains choisissent de partir vivre en ville, mais le grand-père de Toni refuse de quitter leurs terres. Au fil des nuits, Toni doit faire un choix : s’élancer vers un avenir incertain ou s’accrocher au monde de son enfance.
Critique : Inspiré directement du plus grand bidonville d’Europe, La Cañada Real à Madrid, Ciudad sin sueño évoque par moments davantage un documentaire qu’une fiction. Il faut ainsi d’ores et déjà préciser que les acteurs viennent directement de ce quartier, renforçant le réalisme du long-métrage de Guillermo Galoe. Loin des clichés ou des jugement de valeurs (fort heureusement), le réalisateur parvient à retranscrire l’identité à part entière du lieu de vie de Toni, adolescent contraint de quitter le bidonville à l’arrivée de promoteurs immobiliers.
À travers ces immeubles quasiment effondrés, ces champs avoisinants le bidonville et les soirées quotidiennes autour du feu, Toni se retrouve confronté à un double questionnement : doit-il laisser derrière lui ce quartier délabré mais rempli de souvenirs pour un logement social certes plus sécurisant et adapté, mais complètement étranger à son quotidien ? Est-il prêt à quitter l’enfance ? À travers les errances du personnage, qui s’amuse avec son ami à filmer avec son son téléphone les ruines par des filtres de toutes les couleurs, Guillermo Galoe se montre original dans sa mise en scène pour nous évoquer toutes les envies de liberté de Toni.
Là où tout est (presque) détruit, cette communauté existe bel et bien et compte y rester, avec ses traditions et ses habitudes. Comme le représente justement le grand-père de Toni, qui se refuse malgré tout à partir, ces personnages qui en apparence n’ont rien ont en fait une liberté incontestable. Et aucune des personnes n’a tort car, ici ou ailleurs, il y a mille façons de se sentir libre ou non.
Guillermo Galoe nous transporte ainsi dans un récit quasi sociologique, en racontant une histoire pourtant très simple. Quitter l’enfance, trouver ou retrouver une certaine liberté, ne pas trahir ses racines. Le tout finalement condensé dans un dernier plan bien simple - encore une fois - mais qui résume bien le film : à l’arrière de la voiture de la famille de Toni, ce sont tous les paysages de son enfance qui s’éloignent, non pas forcément pour un monde meilleur, mais pour de nouvelles promesses, certainement.
