Clan - critique de la série

Humour noir et polar décalé ! Avec cette série d’anthologie en dix épisodes, on plonge avec délectation dans les secrets de ce clan de cinq sœurs, unies pour se débarrasser d’un personnage détestable à souhait. Un bon divertissement au scénario bien ficelé.

Résumé : Jean-Claude, marié à Goele, est un sale type. Macho, raciste, il passe son temps à pourrir la vie des autres autour de lui. Les 4 sœurs de Goele décident de s’unir pour se venger de leur beau-frère et tuer Jean-Claude. Deux inspecteurs de l’assurance vie mènent l’enquête pour déterminer les circonstances de la mort.

Critique : La plateforme séries d’Arte propose de découvrir cette série belge, menée par un casting féminin haut en couleurs autour d’un scénario complètement foutraque. Dès le départ, on devine que l’ambiance familiale n’est pas au beau fixe : alors que se déroulent les obsèques de Jean-Claude, marié à Goele, les sœurs de cette dernière ne souhaitent pas jouer la comédie. Elles le détestaient et le surnommait même « de kloot » (la couille en français). Il faut dire que Jean-Claude a tous les défauts, à commencer par celui de rabaisser constamment sa femme, qui ne sait plus comment s’y prendre pour lui plaire. Elle peut compter sur le soutien de son « clan », ses sœurs, qui ont perdu leurs parents tôt et ont été élevées par leur aînée, Eva. Cette dernière est collègue de Jean-Claude et tous deux convoitent la même promotion. Les repas de famille sont fréquents, auxquels participent Brigitte, ancienne championne de tir à l’arbalète, Veerle, infirmière et Bekka, mannequin, la petite dernière, qui accumule les relations sans lendemain.

Le "clan" Goethals - Crédits Arte/VTM

La série fonctionne comme une partie de Cluedo parsemée de situations comiques car les raisons d’éliminer Jean-Claude sont en effet nombreuses et se dévoilent au fil des épisodes. Deux agents de l’assurance-vie, qui ne veulent pas verser la pension à sa veuve, vont tenter de démontrer que la mort de Jean-Claude n’a rien d’accidentel et qu’il s’agit d’un meurtre. Mais qui aurait bien pu l’éliminer et surtout, pour quel mobile ? Est-ce à cause de ces canulars téléphoniques, de sa tendance à rabaisser tout le monde ? S’agit-il d’une vengeance ? Et enfin, comment est-il mort ? Le brio de cette série tient aussi à sa structure narrative : les questions apparaissent au fur et à mesure que les pièces du puzzle apparaissent et tiennent en haleine jusqu’à l’épisode final.

La réalisatrice parvient à dessiner une fresque familiale à travers ses personnages féminins, dont l’interprétation se veut juste et loin d’être stéréotypée. Alors que Jean-Claude, le bourreau et la victime de cette affaire, reste antipathique du début à la fin, les sœurs, elles, même en échafaudant leurs plans machiavéliques, conservent leurs failles, qui ne sont pas accentuées dans l’écriture mais toujours présentées avec légèreté, même lorsque des thèmes graves sont abordés. Et c’est bien sûr l’un des ressorts puissants utilisés dans cette fiction, celui d’aborder des problèmes de femmes, de mères, de sœurs, d’épouses, sans jamais dévier du sujet qui reste celui du meurtre. On pense à des Filles du docteur March modernes, qui seraient aujourd’hui des femmes libres et ambitionneraient toujours de le rester.

En parvenant à conserver le rythme d’une écriture incisive et juste, Malin-Sarah Gozin évite de tomber dans le grotesque ou l’humour trop facile. Elle dresse une palette d’émotions allant de la méchanceté pure à la solitude, le renoncement ou tout simplement l’ennui. Là où d’autres séries se seraient enferrées dans le mélodramatique, au final dans ce Clan, c’est la vie qui prend toujours le dessus, sans manichéisme et surtout sans facilités.

Une série à découvrir sur la plateforme d’Arte jusqu’en juillet 2022.