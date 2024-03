Cocon – Machiko Kyô - la chronique BD

Résumé : {Cocon} nous présente San et Mayu, qui vivent sur une île, loin de la capitale, Tokyo. Elle sont dans une école de jeunes filles et travaillent à la construction d’un camp. San est heureuse de s’entendre avec Mayu, qui vient de Tokyo. La vie insulaire est tranquille mais petit à petit, des éléments étranges fissurent ce cadre : une blessure douloureuse dans le dos d’une des élèves, l’implication demandée à travailler pour le pays, et puis les bombardements. C’est la guerre...

Critique : Ce récit étonnant évolue vers des situations de plus en plus dramatiques, car les élèves de cette classe affrontent l’horreur de la guerre. San et Mayu font face à différentes épreuves, quand le rêve et l’espoir les aident à tenir le coup au long de ces années extrêmement dures. Nous disons années, mais le récit donne l’impression de se dérouler sur quelques semaines, comme si le temps n’avait plus d’importance, seule la survie prend de plus en plus de place, car elle est de plus en plus difficile.

Ce manga vous entraînera de surprises en surprises, avec ses personnages attachants. Si on ne retient pas le nom de toutes ces jeunes filles, on ne peut oublier leur caractère, inquiète, timide, dans les nuages, enjouée et surtout courageuses. Chacune à sa manière supporte ce monde qui part à vau-l’eau et fait de son mieux pour se rendre utile. En les voyant, nous admirons leur force et leur courage malgré leur peur. San, Mayu, Ecchan, Hina et les autres, ces jeunes filles, humaines, attachantes, resteront longtemps dans nos mémoires, même si elles ne sont que des héroïnes de fiction.

Cette BD porte bien son titre car l’image du cocon a plus d’un rôle dans cette histoire, symbolique à plusieurs niveaux comme protection devant l’horreur du monde, souvenir des bons moments, source d’énergie qui permet d’aller de l’avant et espace de transformation...

Machiko Kyô / IMHO

Machiko Kyô dessine cette histoire rude avec un trait léger, aéré, en utilisant des lavis pour créer ombres et profondeur. Ces personnages sont stylisés, mais pas dans le style manga habituel. Elle recourt à des points noirs pour les yeux, et des arcs de cercle pour les sourcils. On ressent presque plus un effet crayonné, jeté sur le papier, comme si la guerre ne laissait pas le temps de tracer avec précision chaque moment de cette histoire. La mise en scène et le cadrage sont travaillés avec des images qui se renvoient les unes aux autres, rappelant les éphémères moments de bonheur alors que la situation se dégrade.

Ce choix graphique doux et léger contraste avec la dureté et la violence du récit. Le dessin rend les événements encore plus insupportables. Et Machiko Kyô ne prend pas de gants, elle montre les blessures, les morts, toutes les horreurs de la guerre. Ses compositions créent des effets décalés où la vérité n’apparaît pas immédiatement à la lecture, et une scène ne prend son sens que lorsqu’on a parcouru l’ensemble de la planche.

Cocon est un manga dur sur la guerre et son impact sur une classe de jeunes filles, dessiné avec un trait simple, crayonné, qui rend le propos encore plus percutant.