Evol T.3 - Atsushi Kaneko - la chronique BD

Résumé : Le combat final approche entre les trois ados rebelles et les deux super-héros protecteurs de la ville. Le camp du Mal va-t-il l’emporter ? Mais les frontières semblent poreuses, et celles du champ de bataille sont amenées à s’élargir...

Critique : Ce tome ne sera probablement pas le dernier de cette excellente série qu’est Evol, manga qui mélange avec réussite l’ambiance désormais bien connue de The Boys avec la moins connue, mais également sympathique, Misfists. On retrouve nos trois anti-héros bien décidés à devenir des super-méchants, et sur le point de réussir. Si la barrière des deux "gentils", terme à prendre avec des pincettes, est là comme un ultime obstacle et bouquet final, l’ouverture au monde de l’épilogue suggère de nouveaux exploits et aventures. Toutefois, même si les scènes d’action sont excellentes, le bon point est ailleurs : en effet, Evol est peut-être un love inversé, un Evil mal orthographié ou même une référence à l’album de Sonic Youth, mais c’est aussi le terme qui marque bien les caractères de nos protagonistes. S’ils semblaient figés dans une attitude, un passé, une démarche dans les deux premier tomes, le côté psychologique prend bel et bien son envol dans ce troisième opus, ajoutant donc une nouvelle corde et signification à cette série qui n’en manquait pas.

© Delcourt / Tonkam / Kaneko

Atsushi Kaneko a réussi à créer une ambiance noir et blanc assez inédite et dans ce troisième tome, la déflagration se poursuit avec des duels qui occupent la majeure partie des pages, si l’on excepte un long flash-back expliquant bien la situation initiale et la dystopie du récit. La bataille est donc explicite, et l’on se prend à revoir quelques mouvements dignes de Dragon Ball quand les personnages se prennent des coups capables de briser le béton placé derrière eux. L’intérêt majeur est une se trouvent plutôt dans cette scène de rassemblement de minions fuyant leurs collèges et leurs pénates pour s’enrôler, ramenant des burgers et perdant leurs oreilles. Les détails sont là, l’ambiance également.

© Delcourt / Tonkam / Kaneko

Ce tome 3 ne finit pas mais étend au contraire la série vers de nouveaux horizons et de nouveaux ennemis, de quoi envisager sereinement plus de ces pages superbes et de cette atmosphère si particulière.