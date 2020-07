Colette aux frontières des genres : Relire Le Pur et l’impur - Flavie Fouchard - critique

Résumé : Colette aux frontières des genre : Relire Le pur et l’impur aborde tous les thèmes importants permettant de déconstruire l’ouvrage de Colette pour mieux en restituer les éléments. Postulats de l’autrice, questionnement identitaire, quête de sens et dimension charnelle sont les piliers d’une réflexion littéraire menée par Flavie Fouchard, qui analyse de manière très approfondie le fond et la forme d’une œuvre ayant brisé les tabous d’une époque.

Critique : Si l’œuvre de Colette ne vous est pas étrangère et que les méandres de la création littéraire vous passionnent, nous vous conseillons vivement la découverte de cet ouvrage plus que complet sur Le pur et l’Impur. Flavie Fouchard y propose une (re)lecture pédagogique et instructive, sans pour autant tomber dans l’analyse de texte scolaire, qui pourrait freiner certains lecteurs. Divisé en sept chapitres, le livre semble suivre Colette au fur et à mesure de sa vie et de ses réflexions, nous embarquant dans les tribulations d’une femme débordante d’ambiguïtés et difficile à cerner.

Contrairement aux dernières études menées sur l’autrice, Flavie Fouchard s’essaie à un travail plus objectif, prenant en compte toutes les recherches effectuées récemment et moins récemment, afin d’en tirer des conclusions plus subtiles et en ne laissant de côté aucune hypothèse.

L’esthétisme littéraire, la quête d’identité et l’ambivalence sexuelle sont ici questionnés, illustrés par des exemples concrets, permettant d’approfondir les connaissances sur Le pur et l’impur, où s’entremêlent tous les mystères qui caractérisent si bien Colette. En effet, de nombreux passages de l’œuvre y étant commentés, un parcours de l’ouvrage au préalable n’est pas forcément nécessaire, si vous êtes familier de celui-ci. On apprécie également toutes les références et notes auxquelles Flavie Fouchard nous renvoie, rendant l’expérience de lecture encore plus enrichissante.