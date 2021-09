La ferme des animaux - Maxe L’Hermenier, Thomas Labourot, Diego Parada Lopez - la chronique BD

Résumé : Dans une ferme délaissée par un paysan paresseux et bon à rien, la basse cour engage une révolution qui aboutit à la prise de pouvoir. Deux cochons, Boule de Neige et Napoléon, vont mener la révolte puis prendre les rênes du pouvoir, avec deux visions opposées...

Il y a plusieurs façons de réussir une adaptation d’un classique en bande dessinée. La fidélité à l’œuvre originale est le premier pilier, et cette volonté a clairement été respectée par le trio L’Hermenier/Labourot,Parada puisque c’est non seulement une narration qui se rapproche du roman génial d’Orwell, mais c’est l’esprit qui a été préservé. Une satire grinçante de la société à travers des animaux parlant, une fable sur le stalinisme qui se veut désespérante vis à vis de l’humanité malgré les sourires des cochons et des chèvres, voilà ce qui transparaît parfaitement dans cet album. La diffusion, l’amplification de l’œuvre pour la porter plus loin et plus fort peut être un second pilier. Ici, une autre volonté vient se greffer : vulgariser, arriver à toucher un public encore plus jeune, plus large. En adoucissant un tout petit peu quelques coins sombres de l’œuvre, l’album se prête à un public jeunesse, permettant au plus grand nombre d’apprécier encore La ferme des animaux.

Maxe L'Hermenier, Thomas Labourot, Diego Parada Lopez /Jungle

Pour le dessin, cette adaptation a accentué la vivacité qu’Orwell avait déjà donnée au roman. De fait, on jurerait que la BD pourrait devenir un dessin animé, tant les personnages, les dialogues et les couleurs le rendent facile à lire, vivant et vibrant. Avec ses cochons drôles malgré les libertés enfreintes, les chiens menaçants mais tenus assez loin, une violence présente mais indirecte, les qualités sont nombreuses et l’ensemble se tient jusqu’à la dernière case.

Maxe L'Hermenier, Thomas Labourot, Diego Parada Lopez /Jungle

Adaptation réussie et ouverte à un public toujours plus large, Orwell peut se réjouir de voir que des auteurs de BD français ont continué son travail et lui ont donné un nouvel élan.