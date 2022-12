Contes de Noël et autres textes – Dino Buzzati – critique du livre

Résumé : Le livre est un recueil d’articles et d’histoires courtes sur Noël. La magie se mélange au consumérisme, le psychologie au fantastique, l’humour au drame.

Critique : Noël vu et revu sur plusieurs années par Dino Buzzati prend une drôle de saveur. On retrouve au fil de ses articles tout le talent de conteur de l’auteur. Buzzati sait nous emmener dans des petits villages de campagne, chez de nobles aristocrates, dans des familles de la classe moyenne, au cœur des grandes villes, et même sur des bateaux. Il parvient à mêler habilement la magie de Noël avec un regard parfois acide sur notre société de consommation. Enfin, sur celle des années soixante, puisque la plupart de ces textes s’échelonnent entre 1950 et 1970. On découvre ainsi comment ces fêtes de fin d’année se déroulaient en Italie.

Mais en plus de ces textes, on trouve au détour d’une page quelques poèmes et même une histoire illustrée par Dino Buzzati lui-même. En effet, en plus d’être le grand romancier et nouvelliste que l’on connaît, l’auteur était aussi poète et dessinateur.

A la différence d’autres nouvelles, les écrits de cette compilation jouent souvent sur l’effet de liste. En effet, sans prévenir, Buzzati enchaîne toute une série de noms pour décrire des cadeaux ou pour faire ressentir l’inquiétude d’un narrateur.

Mais cela n’enlève rien à la verve de l’artiste qui sait capter les traits de ses contemporains, les petites bassesses et les faiblesses de l’être humain, nous faisant entrer dans la tête des hommes, des prêtres, des enfants, des employés de bureau et des femmes. Rien ne lui échappe de notre psyché souterraine, comme si ce Mephistophéles savait exactement où titiller nos esprits pour souligner ces défauts qui nous caractérisent.

Mais on sent aussi son amour pour Noël, cette fête qu’il tourne en dérision, surtout lorsqu’il en dévoile les effets sur le consumérisme, la course affolée aux cadeaux, alors que ce moment devrait rester, à ses yeux, avant tout un moment de partage.

Et c’est finalement la principale idée à retenir de cet ouvrage, qui complète la réédition des travaux de l’auteur entreprise par Robert Laffont.