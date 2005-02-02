Mar adentro - Alejandro Amenábar - critique

Habeas corpus
Histoire vraie. Sujet périlleux. Évitant le mélo, Amenábar fait une brillantissime démonstration, servie par des acteurs sublimes.
- Réalisateur : Alejandro Amenábar
- Acteurs : Javier Bardem , Alberto Jiménez, Rueda Belen, Lola Dueñas , Celso Bugallo
- Genre : Drame
- Nationalité : Espagnol
- Distributeur : UGC Distribution
- Editeur vidéo : UGC Vidéo
- Durée : 2h05mn
- Date de sortie : 2 février 2005
Résumé : À la suite d’un accident, Ramón est tétraplégique. Depuis vingt-six ans, son unique projet est de mettre fin à ses jours.
Critique : L’histoire véridique de Ramón Sampedro avait tout pour frapper les imaginations. Un combat perdu d’avance, une volonté d’acier, le charisme d’un personnage complexe et les sentiments ambigus qu’il pouvait éveiller chez les autres. Alejandro Amenábar s’empare du fait divers pour en faire un réquisitoire tout en nuances, démontant les rouages et enjeux de cette mort attendue.
Le réalisateur parvient, avec ce thème ô combien dangereux, à garder toujours la bonne distance, celle qui permet d’éclairer sans sombrer dans le mélo. Beaucoup de femmes tourbillonnent autour du lit de Ramón qui devient la représentation d’enjeux intimes souvent inavouables. Rosa, qui débarque sans crier gare et sans pouvoir s’avouer que c’est elle-même qu’elle cherche ; Manuela, la belle-sœur, qui a passé vingt-six ans dans une dévotion de tous les instants pour celui qui est "comme un fils" ; Julia, l’avocate qui s’enfonce, elle aussi dans la spirale de la dépendance ; Gene, qui met sa bonne humeur, sa joie de vivre et son énergie au service du droit à mourir dans la dignité.
Ramón, lui, n’a plus que ses yeux et sa voix pour s’agiter et s’imposer au monde. Il observe et assène des vérités pas toujours bonnes à dire, avec une lucidité et un cynisme affûtés par un quart de siècle de douleur et de désespoir. Et la mort, présente depuis toujours comme une évidence quotidienne, un but à atteindre, un droit à faire valoir, finit par faire partie de la vie, du quotidien, au point d’y perdre sa réalité. « Tu comprends ce que ça veut dire », la mort, crie le frère de Ramón à son fils : ça veut dire qu’il ne sera plus là, qu’on ne le verra plus, qu’on ne l’entendra plus, que le lit, la chambre seront vides pour toujours. C’est à travers la crudité de ces mots longtemps retenus que la souffrance devient palpable. Celle de Ramón, bien sûr, lui qui a appris à "pleurer avec le sourire", celle de ses proches, surtout, son frère, son père, murés dans leur silence, leur douleur, jusqu’à parvenir, eux aussi, à dire à Ramón le désastre de leurs vies, qu’en perdant ses jambes, il leur a coupé les ailes.
Javier Bardem, époustouflant, joue de son seul visage pour donner la mesure d’un personnage infiniment complexe, dans une Galice où rien ne passe par les mots.
Amenábar lui, joue les équilibristes, sur le fil d’un sujet plus que sensible dont il parvient à rendre toutes les ambiguïtés, les dits et les non-dits, dans une sorte d’évidence. Du grand art.
Le DVD
Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Une petite visite des coulisses d’une quinzaine de minutes, bien montée, bien rythmée, un peu courte certes mais qui remplit paisiblement son rôle informatif. Scènes coupées inutiles à visionner, interviews mal mises en scène n’apportent rien de plus à cette édition que l’on imaginait plus complète.
Image & son : La qualité est au rendez-vous pour cette édition de Mar adentro. Grâce à un transfert propre, l’image offre une confortable fluidité et une saturation des couleurs impeccable. Même constat pour le Dolby Digital 5.1 dont on sent dès les premières secondes l’imposante présence.
fouinette 4 novembre 2005
boulversant film qui confirme le talent d’un immense réalisateur !
J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant ce film magnifique et qui ne tombe jamais dans le voyeurisme.
Du grand art !
Ilsa 6 novembre 2005
Une fois de plus Amenabar nous offre un grand film. Assez différents de ces précédents, quoiqu’on peut retrouver la thématique de la différence et de la souffrance dans "Ouvre les yeux" également. Comme le dit justement Catherine, le sujet pouvait être périlleux et tomber très rapidement dans le mélo. Il n’en ai rien. Tout est traité avec subtilité et Javier Bardem nous offre une prestation d’acteur impressionnant.
Un très grand film encore une fois pour Amenabar, qui pour le moment, fait à mon avis un sans faute.
esdez 15 décembre 2005
La dignité humaine sublimée par ce film témoignage d’une sensibilité extrême .Merci au réalisateur et aux interprètes qui réussissent simplement à nous ramener sur terre, sans artifice.
Que demander de plus ? A voir absolument dans ces temps où le paraître règne au détriment du "grand MOI"
bbjj83 10 avril 2007
Un film que j’ai failli ne jamais voir. Je l’aurais regretté car ce film m’a bouleversé.
J’ai pleuré devant ce film émouvant sans jamais tombé dans l’absurde, la prétention.
Magnifique.