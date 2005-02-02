Critique

CINÉMA

Mar adentro - Alejandro Amenábar - critique

Habeas corpus

Le 22 décembre 2025

Histoire vraie. Sujet périlleux. Évitant le mélo, Amenábar fait une brillantissime démonstration, servie par des acteurs sublimes.

  • fouinette 4 novembre 2005
    Mar adentro - Alejandro Amenábar - critique

    1
    2
    3
    4
    5

    boulversant film qui confirme le talent d’un immense réalisateur !
    J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant ce film magnifique et qui ne tombe jamais dans le voyeurisme.
    Du grand art !
    Je commente
    0

  • Ilsa 6 novembre 2005
    Mar adentro - Alejandro Amenábar - critique

    1
    2
    3
    4
    5

    Une fois de plus Amenabar nous offre un grand film. Assez différents de ces précédents, quoiqu’on peut retrouver la thématique de la différence et de la souffrance dans "Ouvre les yeux" également. Comme le dit justement Catherine, le sujet pouvait être périlleux et tomber très rapidement dans le mélo. Il n’en ai rien. Tout est traité avec subtilité et Javier Bardem nous offre une prestation d’acteur impressionnant.
    Un très grand film encore une fois pour Amenabar, qui pour le moment, fait à mon avis un sans faute.
    Je commente
    0

  • esdez 15 décembre 2005
    Mar adentro - Alejandro Amenábar - critique

    1
    2
    3
    4
    5

    La dignité humaine sublimée par ce film témoignage d’une sensibilité extrême .Merci au réalisateur et aux interprètes qui réussissent simplement à nous ramener sur terre, sans artifice.
    Que demander de plus ? A voir absolument dans ces temps où le paraître règne au détriment du "grand MOI"
    Je commente
    0

  • bbjj83 10 avril 2007
    Mar adentro - Alejandro Amenábar - critique

    1
    2
    3
    4
    5

    Un film que j’ai failli ne jamais voir. Je l’aurais regretté car ce film m’a bouleversé.

    J’ai pleuré devant ce film émouvant sans jamais tombé dans l’absurde, la prétention.

    Magnifique.
    Je commente
    0

Votre avis

Votre note :
6 votes
Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

ConnexionS’inscriremot de passe oublié ?

aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.