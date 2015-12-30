Tangerine - Sean Baker - critique

Résumé : Vingt-quatre heures dans la vie d’une drôle de Cendrillon, qui traverse la Cité des anges à la recherche de sa rivale.

Critique : Sensation à Sundance et aussi à Deauville où il est reparti avec le Prix du Jury, Tangerine tient en partie sa réputation à son procédé créatif : le film fut en effet entièrement conçu à l’aide de trois iPhones. D’un point de vue formel, l’usage du téléphone est assez indécelable en dehors de ses couleurs souvent très criardes et de quelques plans en mouvement assez intéressants. Par manque de budget ou par réelle ambition artistique, l’intention derrière ce choix importe peu tant il semble que la tenue générale du film aurait été la même avec des caméras de dernière génération. Avec sa musique techno et ses longues séquences de rue où Sean Baker filme ses deux héroïnes au plus près des visages et des corps, Tangerine cherche un certain réalisme en refusant le studio, pour privilégier le bitume de Los Angeles, personnage à part entière du film.

Si Tangerine aurait pu s’embourber dans la caricature en peignant la communauté de travestis de Hollywood Boulevard, Sean Baker a fait le bon choix en élargissant sa chronique à un taxi arménien travaillant dans le même quartier, alternant au sein d’une seule journée, les parcours de Sin-Dee, Alexandra et Razmik. Baker propose ainsi toute une panoplie de personnages assez truculents au fil des rencontres excentriques que vont faire nos trois personnages. Tangerine s’apparenterait presque ainsi à un film à sketches sur des destins croisés qui sont irrémédiablement voués à se croiser au même endroit, au même moment. Ce lieu, c’est le Donut Time, sorte de microcosme de la ville, qui nous est présenté dans un premier temps de façon disparate. Une caissière asiatique, un pimp blanc ridicule, deux travestis, une prostituée camée, un taxi arménien et sa mère, sa femme et son enfant vont ainsi se déchirer et se réconcilier dans une hystérie caractérisant l’énergie inouïe de cette ville.

Sans clichés indigestes quand il représente des personnages pourtant pas gâtés par la vie, Tangerine reste assez drôle, enjoué, et s’attache surtout à faire naître notre empathie face à des problèmes universels qui dépassent le communautarisme : la trahison, la famille, la honte. On pense souvent à l’écrivain Paul Auster dans cette panoplie de portraits urbains qui semblent tous incroyablement marqués par le lieu qu’ils habitent. Animé en son centre par le jeu assez incroyable de ses deux actrices jusqu’ici inconnues, Tangerine se révèle être un "petit" film atypique, drôle et attachant qui saura attirer toutes les attentions à sa sortie.