Les trois prochains jours - Paul Haggis - critique

Résumé : John Brennan, son épouse Lara et leur enfant vivent un bonheur sans nuage, jusqu’au jour où elle est arrêtée pour un meurtre qu’elle nie avoir commis. Trois ans après sa condamnation, John se débat pour préserver l’unité de sa famille, éduquant seul leur fils, tout en se démenant pour prouver l’innocence de sa femme. Lorsque leur dernière tentative d’appel échoue, Lara s’enfonce dans la dépression au risque de mettre fin à ses jours. John n’a plus qu’une seule solution pour sauver sa femme : la faire évader. Malgré son inexpérience, John plonge dans les eaux troubles et dangereuses de l’illégalité et se lance dans l’opération de la dernière chance.

Critique : Hasard du calendrier ou non, cette version américanisée du coup d’essai épatant de Fred Cavayé, Pour elle, et son second long, À bout portant, sortent presque conjointement sur les écrans. Excepté pour le public américain, Les trois prochains jours n’apporte rien de nouveau puisque Paul Haggis se contente du service minimum en reproduisant une copie conforme à l’original. En s’imposant parmi les valeurs sûres du cinéma hollywoodien de qualité, tant comme scénariste (dont Million dollar baby de Clint Eastwood) que comme réalisateur (en débutant derrière la caméra avec Collision), il aurait pu prétendre à un projet plus personnel, lui qui a redonné ses lettres de noblesse au célèbre agent secret au service de Sa Majesté, le temps d’un opus avec le captivant Casino Royale (cela se gâtera ensuite pour Quantum of Solace).

Pratiquement analogue à son prédécesseur qu’il refond plan par plan (seuls les lieux changent), Haggis perd en intensité ce qu’il gagne en efficacité. En raison du rôle restreint et assez effacé d’Elizabeth Banks (Laura Bush dans W., l’improbable président), le spectateur se sent moins impliqué dans l’histoire intime du couple ; tandis que dans Pour elle, la dégénérescence progressive de Diane Kruger corrobore l’acte de bravoure mis sur pied par son mari. Ce qui est tout le contraire des trop rares rencontres sommaires tout en finesse avec Olivia Wilde (à la beauté renversante), entrecroisée initialement à une aire de jeux par le biais de leur fils respectif, qui sans le savoir sera décisive dans le projet fou de Russell Crowe.

Rayon action, Haggis remplit son cahier des charges plus qu’honorablement. Aidé par Russell Crowe totalement crédible en monsieur Tout-le-Monde qui mettra tout en œuvre pour accomplir l’impossible grâce à une détermination outrepassant l’entendement et dépendant entièrement de lui et de lui seul. Malgré quelques invraisemblances lors de l’évasion finale, on se laisse embarquer dans une course-poursuite jouissive à souhait (avec son lot de suspense) même si le dénouement est déjà connu à l’avance pour ceux qui ont savouré le film de Cavayé ; lequel concourt dans une catégorie un cran nettement au-dessus du remake de Haggis.

À noter que le film bénéficiera d’une sortie en DVD et Blu-ray chez l’éditeur Metropolitan à partir du 27 avril prochain.

La galette contiendra de nombreux suppléments :

– Scènes coupées et alternatives

– Vidéos de l’évasion

– Moments avec l’équipe

– Les véritables évasions par amour

– Les hommes des Trois prochains jours

– Making of

– Commentaire audio de Paul Haggis, Michael Nozik (prod.) et Jo Francis (monteur)