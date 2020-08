Cube Arts. T1 - Tomomi Usui – chronique BD

Résumé : Cube Arts T1 nous plonge aux côté de Takuto, jeune lycéen, dans l’univers d’un jeu vidéo de construction cubique style Minecraft. L’étudiant, immergé via un casque, va se retrouver coincé dans l’univers de Cube Arts. L’autre inconvénient que lui cache l’aide de jeu, est que ceux qui meurent dans le jeu ne réapparaissent pas...

Takuto retrouve ses amis dans ce jeu mais en perd un rapidement, dans une décapitation qui laisse pantois nos héros (et nous, humbles lecteurs aussi), qui ne savent pas encore qu’ils risquent fort de ne jamais revoir leur camarade. Takuto et sa bande explore le monde et en découvre les règles. C’est assez déroutant de voir des hardcore gamer (pour se mettre un casque sur la tête et se plonger dans un monde virtuel juste pour jouer, ce terme nous paraît approprié) ne pas connaître un monde à la Minecraft, et s’extasier sur les arbres carrés, sur la récolte de minerais etc...

Tomomi Usui / Doki Doki

En fait, comme le manga s’adresse autant à ceux qui connaissent le jeu qu’à ceux qui ne le pratiquent pas, l’auteur a pris la précaution d’expliquer les règles. Ce qui lassera vite les connaisseurs. Ce récit souffre d’arriver après des histoires comme Sword Art Online. L’immersion dans des jeux vidéo multijoueurs et le fait de s’y retrouver bloqué devient un concept surexploité. Ce n’est donc pas cela qui fait le charme du manga. Le souci, est que selon nous les événements qui se déroulent n’ont rien de surprenant. On retrouve parmi la galerie de personnage secondaires les tueurs de joueurs, les monstres du jeu, les villages où on peut rencontrer des gens et récupérer des infos, les aventures, les mystères et les petites quêtes. A nos yeux, les caractères sont aussi déjà connus, on retrouve le héros généreux et fonceur, l’ami enrobé sidekick comique, le copain méfiant, la jeune fille mystérieuse, et l’arrivée d’un gros méchant sans foi ni loi.

Quelques idées intéressantes - comme le copain de Takuto, Shige portant les matériaux récoltés qui finissent par peser dans son sac à dos - restent peu exploitées dans la construction dramatique de l’histoire. Dans ce premier tome, l’originalité d’un monde à la Minecraft n’est pas suffisamment utilisée pour que l’on aille de surprise en surprise.

Tomomi Usui / Doki Doki

Le dessin est typique du manga, personnages stylisés, décors réalistes, noir et blanc avec des trames de gris. La composition avec les cases éclatées, obliques, décomposant l’action colle tout à fait à ce que l’on peut attendre d’un seinen dynamique. Le graphisme classique assure son rôle et permet à l’histoire d’avancer avec rythme et plaisir.

Tomomi Usui / Doki Doki

Cube Arts T1 est un récit à notre avis sans surprise apparente pour l’instant. Des personnages classiques, un concept de base déjà vu dans d’autres mangas, un graphisme soigné qui soutient le récit. Espérons que les deux derniers tomes apporteront plus de surprises à cette histoire légèrement convenue.