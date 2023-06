Marécage T.1 : Sombra - Antonio Zurera - la chronique BD

Résumé : Le royaume de Palantia se cherche une succession, et alors qu’un complot se dévoile, le vieux capitaine de la Garde Royale s’enfuit avec une enfant vers le Marécage, ce lieu maudit où les exilés sont envoyés, avec la mort comme seule issue...

Critique : Les histoires où le lieu a une importance égale au vécu des personnages se révèlent généralement bonnes. Les héros lâchés dans des prisons sont une source infaillible de tensions et de mystères, que ce soit le désert d’un Riddick ou de Hurlevent. Ici c’est la jungle, épaisse, profonde et dangereuse, qui joue un rôle déterminant. Elle semble en effet avoir soit absorber, soit influencer une large partie des différents protagonistes, et se répand dans les esprits comme sur les corps, laissant entrevoir des personnages aussi sombres que le titre du tome le laisse deviner. Et si vous ajoutez à cela un début d’aventure qui montre bien que Willow était pour les jeunes enfants, avec ce soupçon d’intrigue et de violence réaliste qui fait hésiter entre Game of Thrones et le début d’Alef-Thau, on a de fait avec ce premier tome une dark fantasy très alléchante et un univers qui ne demande qu’à être découvert, détaillé, trituré.

© Dupuis / Zurera

Le style graphique, quant à lui, se trouve proche de celui d’un certain Loisel, dont l’association avec Le Tendre a donné l’excellentissime saga de la Quête de l’Oiseau du Temps. Ce style, il se retrouve dans les yeux petits et vitreux de certains personnages, dans cette nature à la fois luxuriante et hostile, dans ces tavernes et quelques palais d’un Moyen-Âge assez poreux, gangréné par les cabales et les ruses, où le marécage révèle plus la violence du monde qu’il ne la génère. Des races nouvelles, entre elfes, démons, hybrides se mouvent sans avoir encore de noms ou d’histoires, mais leur apparence physique indique une hétérogénéité qui là encore distinguait les tomes de la Quête, leurs marches et leurs différences. Or ici, dans le Marécage, tout le monde vit et meurt, sans que les races n’aient quelque chose à voir...

© Dupuis / Zurera

Premier tome efficace pour une entrée en matière dans un monde de dark fantasy aux limites finalement pas si étroites, ce Marécage est une introduction très convaincante et éloquente.