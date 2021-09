Daddy - Emma Cline - critique du livre

Résumé : Une jeune fille devient la cible de la presse à scandale après avoir été la nounou du fils d’une célébrité. Une adolescente séjourne chez son amie, dans le ranch d’une communauté hippie, et découvre la perversité des premiers jeux sexuels. Un rédacteur en chef lâché par tout son réseau de relations et par sa fiancée tente de devenir le prête-plume d’un self-made-man. Une trentenaire se fait passer pour une ado sur des sites de rencontre. Un père se demande quelle image ont aujourd’hui de lui ses enfants, venus fêter Noël en famille. Un autre, alerté d’un incident dans l’école de son fils, a rendez-vous avec le directeur de l’établissement. Un scénariste divorcé retrouve chez elle sa petite amie dont les addictions cachent un profond mal-être. Un jeune homme qui vit et travaille dans la ferme de son beau-frère se demande quel futur les attend ici, lui, sa femme et leur enfant à naître.

Critique : Californienne, Emma Cline rend hommage à son état natal qui sert de toile de fond aux dix nouvelles composant ce recueil. Femmes et hommes, filles et pères, maris et amants en sont les héros, l’auteure ayant à cœur de pointer le pathétique chez chacun, les détails qui font d’un être humain justement rien de plus que cela. Elle nous ramène à notre futilité, souligne le ridicule qui affleure dans chaque existence, presque toujours lié aux relations humaines et aux relations d’influence, de dépendance qui les régissent. Ses personnages féminins sont souvent abusés d’une manière ou d’une autre, rarement frontalement. Ils sont presque toujours malheureux ou lésés à cause d’un homme, géniteur, compagnon d’un soir ou d’une vie.

Déjà dans Harvey, l’autrice savait mettre en avant le dérisoire et le risible qui, là, habitaient même le quotidien d’un « monstre », prédateur sexuel jamais nommé autrement que par son prénom. Ici, ses protagonistes n’ont, pour la plupart, rien de célèbre ou d’extraordinaire, tout juste quelques liens à peine esquissés avec les paillettes d’Hollywood et des plateaux non loin, ce qui n’en fait pas moins des victimes de la plume d’Emma Cline. Ses nouvelles rendent tristes, maussades, parce que tout y est gris, sauf le ciel, en déclin, insignifiant mais aussi un peu grotesque – d’un grotesque banal cependant, du même banal que nos vies.