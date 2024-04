Petites mains - Nessim Chikhaoui - critique

Résumé : Rien n’avait préparé Eva à l’exigence d’un grand hôtel. En intégrant l’équipe des femmes de chambres, elle fait la connaissance de collègues aux fortes personnalités : Safietou, Aissata, Violette et Simone. Entre rires et coups durs, la jeune femme découvre une équipe soudée et solidaire face à l’adversité. Lorsqu’un mouvement social bouscule la vie du palace, chacune de ces « petites mains » se retrouve face à ses choix.

Critique : En 2021, Nessim Chikhaoui réalise Placés, un premier film plein d’énergie et de justesse sur les difficultés des éducateurs et des enfants au sein des maisons de protection de l’enfance. Pour ce deuxième long-métrage, il réunit les mêmes ingrédients : humour, émotion, authenticité et casting de choc pour s’intéresser au sort de femmes de chambre employées sous le régime de la sous-traitance. Corvéables à merci, elles ne bénéficient pas des mêmes droits que les employées attachées à l’hôtel. Celles que l’on appelle les externes sont souvent des immigrées qui, à cause de ce statut peu stable, peinent à renouveler leurs titres de séjour.

Copyright Albertine Production - Prima Vista films

Dans un quartier chic de la capitale, des manifestantes siègent devant les portes d’un hôtel luxueux. Mais la direction n’en a cure. Elle a tôt fait de remplacer les absentes. C’est ainsi qu’Eva (Lucie Charles-Alfred), juste munie de sa jeunesse et de sa petite expérience dans un autre établissement hôtelier, se retrouve catapultée dans cette ambiance à la fois survoltée et solidaire. Si dans un premier temps elle est considérée comme une briseuse de grève, sa modestie, sa gentillesse et sa bonne volonté lui ouvrent les portes d’une famille comme elle n’en a jamais connue, elle qui vient de l’Assistance publique. Il lui faudra néanmoins composer avec l’hostilité de Simone (Corinne Masiero), une sexagénaire revêche. Viscéralement attachée à son travail à l’hôtel, celle-ci n’approuve pas le conflit qui oppose employées et direction. Elle ne se réjouit pas davantage de devoir former une gamine qui la pousse vers une retraite qu’elle ne veut pas envisager, malgré une santé défaillante.

Copyright Albertine Production - Prima Vista films

Les films traitant des abus liés au libéralisme et leurs conséquences sont nombreux et peuvent toujours laisser craindre un ton misérabiliste. Sans nier la gravité de la situation, Nessim Chikhaoui bâtit un récit toujours empreint de rires et de bonne humeur, entraînant le spectateur dans un univers de légèreté grâce à une mise en scène virevoltante (le défilé de mode sous les fenêtres du palace constitue un morceau de choix) et un casting parfaitement équilibré entre fantaisie et sérieux. Marie-Sohna Condé insuffle toute sa puissance dramatique à son personnage, tandis que Maïmouna Gueye sublime le rôle d’Aïssata par sa joie de vivre et son excentricité et que Salimata Kanaté oscille sans cesse entre drame et tendresse pour faire de Violette, une reine au grand cœur. Un groupe de femmes fières et fortes revigorées par la gouaille et la facétie du jeune Abdallah Chakri, merveilleux gavroche déluré et insouciant. Enfin, une grande partie de l’humanité du film repose sur l’antagonisme entre les personnages d’Eva et Simone qui constituent le tandem phare.

Copyright Albertine Productions - Prima Vista films

Remarquée pour sa spontanéité et son énergie dans Placés, Lucie Charles-Alfred renouvelle l’exploit d’occuper tout l’espace. Son visage enfantin contredit une force de caractère insoupçonnée qui conquiert immédiatement le spectateur et fait même fléchir l’intransigeante Simone que Corinne Masiero, toujours facétieuse, s’amuse à habiller de quelques remarques réactionnaires, sans doute pour mieux se débarrasser des oripeaux de furies gauchistes auxquelles elle est souvent abonnée. Car force est de constater qu’elle n’est jamais aussi crédible que quand elle accepte de jouer la carte de la sobriété. Et si elle décide de rajouter quelques kilos de tendresse, elle n’est pas loin de nous émouvoir.

Inspiré d’histoires vraies, qui lui conférent un vrai goût d’authenticité, Petites mains peut se ranger dans la catégorie des comédies sociales de bon aloi.