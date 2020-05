L’atelier - Laurent Cantet - critique

Résumé : La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis vingt-cinq ans... toute une nostalgie qui n’intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l’anxiété du monde actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire.

Critique : Laurent Cantet aime écouter ce que la jeunesse de son pays a à dire. Presque dix ans après Entre les murs qui lui valut la Palme d’or à Cannes en 2008, il consacre son neuvième long-métrage aux conséquences des bouleversements de la société sur une jeunesse désorientée, au point d’en pousser une partie à lorgner vers les idéaux extrémistes. La finesse de la narration et l’humanité accordée à chacun des personnages font de cette fresque socio-politique un plaidoyer bouleversant.

Cinq garçons et deux filles sont assis autour d’une table à l’ombre de la garrigue. Olivia (Marine Foïs qui navigue avec brio entre doute et enthousiasme et qui tient là l’un des ses beaux plus rôles) anime un atelier d’écriture auquel tous se sont inscrits pour des motivations diverses. Pour Benjamin, c’est toujours mieux que de faire du ciment à la bétonnière ou de tirer des câbles, pour Boubacar une sacrée occasion de se retrouver entre potes et de s’amuser. Malika, française d’origine maghrébine est séduite par l’idée d’entamer un roman qui rendrait hommage à cette ville et à son grand-père qui s’est intégré en France grâce à son travail aux chantiers. Car nous sommes à la Ciotat et sur ce bout de Côte d’Azur, tout n’est pas que luxe, amour et beauté. Au loin, le fantôme des chantiers navals continue de planer sur le lieu, hanté par la précarité et l’abandon. Peu habitués à ce que l’on se préoccupe de leur sort, ces jeunes gens (incarnés par quelques comédiens non professionnels qui illuminent l’écran de leur spontanéité) nourrissent d’ailleurs de la méfiance à l’égard de cette écrivaine connue, soit-disant venue pour les aider, une intellectuelle qui n’utilise que des mots prétentieux (comme ils disent) et qui, selon eux, tire un revenu de leur misère. L’argument de son intérêt pour eux ne leur semble guère plausible. Elle symbolise ce monde de privilégiés qu’ils rejettent.

C’est particulièrement criant pour Antoine (Mathieu Lucci au charisme certain et au jeu impeccable), un jeune homme peu bavard et solitaire. Quand il participe, c’est souvent pour provoquer ses camarades d’atelier. Pourtant, très vite, il apparaît comme le plus brillant et le plus lucide et sa colère sous-jacente n’en est que plus effrayante. C’est toujours seul qu’il s’adonne aux plongeons dans les rochers. Réfugié dans sa chambre, il pratique la musculation, puis sur son ordinateur joue en réseau, envisage une carrière militaire ou se berce des discours d’orateurs aux théories xénophobes. Quand avec son cousin, il se grime la nuit et mime l’attaque d’un camp de Roms, il n’envisage pas de passer à l’action. C’est avant tout son ennui qu’il veut tuer. Car s’il vit dans une région baignée de lumière, c’est plutôt le brouillard qui envahit son esprit. A la fois troublée et curieuse, Olivia perçoit ses failles et concentre toute son attention sur cet élève à la fois mystérieux et attachant.

Entre séances de travail et rapports de force, la caméra se recentre sur ce duo intergénérationnel qui devient le fil rouge du récit au point de l’amener à glisser vers le polar poétique jusqu’à ce que la nuit se substituant au soleil nous émerveille de ces sublimes images de falaises éclairées à la seule lumière de la lune. Cette apothéose émotionnelle est magistralement clôturée par le texte bouleversant qu’Antoine lit à ses compagnons de travail en guise d’adieu. Un moment intense qui nous entrouvre les portes d’un désespoir profond, que l’on pressent capable d’engendrer n’importe quel acte meurtrier gratuit, juste par ennui et désœuvrement, heureusement adouci par l’espoir d’une renaissance annoncée.

Laurent Cantet capte avec une intensité remarquable la complexité de cette jeunesse en proie à toutes les contradictions. Entre violence et tendresse, il filme sans concession l’échec d’une société fracassée au point de ne plus pouvoir entendre les appels au secours de ses enfants en souffrance. Si comme l’avait déjà fait Dominique Cabrera avec Corniche Kennedy, le réalisateur de L’atelier porte un regarde empreint de bienveillance et dénué de tout jugement sur cette France en devenir qui, malgré les obstacles, tente de se construire un avenir, il martèle aussi avec force et pertinence qu’il est plus que temps de combler le fossé entre élites et laissés-pour-compte, et de réconcilier la France du soleil avec celle de la grisaille.