De l’autre côté de l’horizon . T.1 - Hinata Nakamura - la chronique BD

Résumé : Miyake est un jeune employé par des milliers d’autres à Tokyo, s’épuisant sans voir de but à l’horizon. Finalement, la proposition de gérer un petit bureau de poste sur l’île de Tsukinowa pourrait être une belle chance de tout recommencer. Là-bas, il rencontre des gens paisibles, avec leurs histoires, et va tenter d’y écrire la sienne…

Tout en délicatesse, De l’autre côté de l’horizon vient se poser dans un décor ni de rêve, ni horrible, juste simple et tranquille, un endroit comme des centaines d’autres où il fait plutôt bon vivre, où les voisins se connaissent et peuvent se donner un coup de main. Un village plutôt qu’une ville, où sauver le bureau de poste relève des volontés individuelles. Un vieil homme qui y installe un salon de thé, et qui voit un jeune homme avec bienveillance s’installer au-dessus. Une lycéenne dont le père est toujours absent, et qui voit son quotidien plus bouleversée qu’elle ne le croit. Un enfant perdu, qui finira par retrouver ses grands-parents, autant de personnages qui déambulent sur une île qui a semble-t-il une taille justement humaine.

Hinata Nakamura / Delcourt

Cette humanité, et aussi cette délicatesse, se confondent dans le dessin de Hinata Nakamura. Il n’y aura pas de force comique inouïe ou de moment tragique inquiétant, les petits soucis et l’empathie universelle rythment en effet les pages de ce shonen/shojo qui ne veut jamais accélérer. Certaines pages suggèrent une romance à venir entre les deux protagonistes, mais l’écart d’âge est peut-être un frein, et il faut que le scénario le rappelle, car leurs traits juvéniles les rapprochent tout à fait, et peut-être que la suite nous apportera un petit vieillissement en ellipse pour ces deux héros incroyablement attachants. Autour d’eux, le décor est très réaliste, comme une reproduction en noir et blanc de photographie parfois, mais jamais en décalage avec ce qui est décrit.

Hinata Nakamura / Delcourt

Manga qui n’apporte pas une joie immense mais plutôt un soulagement profond, le premier tome De l’autre côté de l’horizon inaugure une série qui veut, à la manière d’une comédie romantique américaine, ramener chacun vers le paisible pour soi et la compassion aux autres.