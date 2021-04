La rousseur pointée du doigt - Charlotte Mevel - la chronique BD

Résumé : Charlotte Mevel est graphiste, illustratrice, autrice… et rousse. Lorsque naît son premier enfant, face à certains commentaires, elle commence à s’interroger sur ce dernier aspect de son physique, qui à travers l’histoire, la sociologie et les témoignages montrent un caractère, un marqueur ou une différence aux yeux de beaucoup d’autres.

Avec cette couleur capillaire, le sujet a bien évidemment une connotation autobiographique, et l’on se dit qu’un roman graphique correspondrait bien comme format pour explorer ce ton, cette altérité. Pourtant, ce que livre Charlotte Mevel ici n’est pas seulement de l’ordre de l’introspection ou du legs pour son enfant, mais bien un plaidoyer, un pamphlet et une histoire cette singularité. Un plaidoyer pour défendre évidemment une partie de la population souvent moquée, au mieux raillée ou au pire harcelée. Un pamphlet contre la haine évidemment, en cherchant à débusquer les raisons de cette focalisation, entre légendes fumeuses, théories fallacieuses ou racisme banalisé. Et finalement une histoire, parce que chaque page correspond à la fois à une idée individuelle, un mouvement de société ou un pan de vie personnelle, au-delà de l’Histoire ou de la sociologie de la rousseur.

Charlotte Mevel / Delcourt

Pour dessiner, encadrer et affranchir un tel thème, la couleur devait être absolue, permanente et incandescente tout au long de l’ouvrage. C’est bien le cas, et les planches achèvent ce plaidoyer, cette ode à la rousseur qui se révèle être une couleur tellement belle et exceptionnelle. Du fauve à la rouille, chaque tonalité a une saveur, et certaines pages jouent sur cette force, voire cette ambivalence, entre le feu et la douceur. Il y a donc de l’illustration, du graphisme et pas seulement un roman graphique qui se déploie tout au long des quelques cent douze pages dédiées à cette cause.

Charlotte Mevel / Delcourt

Avec ce voyage en forme de promotion, cette hymne à la rousseur en forme de bouclier et d’expression libre, Charlotte Mevel livre une œuvre extrêmement touchante et qui pourra, on l’espère, réparer des maux des vieilles générations et ouvrir les horizons des nouvelles.