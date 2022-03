De l’ombre à la lumière du nord - Stéphane Bigeard - critique du livre

Résumé : Le roman "De l’ombre à la lumière du nord" dévoile les coulisses du sacre du RC Lens, champion de France de football en 1998. travers le regard de Stéphane Bigeard (Axel Coban dans l’ouvrage) qui est consultant en management, plongez dans les coulisses de l’épopée fantastique de cette équipe et découvrez l’homme de l’ombre, qui a réussi à aider le coach à mener a bien sa quête de victoire.

Critique : Le premier roman du manager et consultant Stéphane Bigeard a été publié aux Editions Jets d’Encre, en juillet 2021. C’est pendant le premier confinement que l’auteur a décidé de se lancer dans l’écriture de ce livre. L’élément déclencheur a été le décès du « Druide », l’entraîneur de foot qui a inspiré le personnage du « Menhir » dans le livre De l’ombre à la lumière du Nord. En effet, l’essentiel des informations contenues dans cet ouvrage n’est pas simplement fictif. Il s’inspire en majeure partie de la vie de l’écrivain, qui a décidé de s’attaquer à un manuel de conseils tout particulier. Sous cette forme atypique, il conduit le lecteur lui aussi à s’interroger sur ses points forts. Le livre suit sur 392 pages l’histoire d’un club de foot originaire du Nord de la France, les Chardons Ardents (qui est en réalité le RC Lens). Au cours de l’année 1998, l’équipe remporte le titre de Champion de France. Une réussite d’exception pour un groupe jusqu’alors méconnu. Le lien entre le titre De l’ombre à la lumière du Nord et le contenu est donc clairement explicite.

La victoire n’est que la première marche de l’escalier. Pour poursuivre cette ascension dans les formes et éviter une chute risquée, le héros va devoir accompagner des personnages forts au caractère bien trempé. Au cœur de ce récit, l’historique particulier de Stéphane Bigeard a une résonance bien à lui. En réalité, Stéphane et son personnage Axel Coban ne forment qu’une seule et même entité.

Ce consultant en management et en communication a véritablement suivi et porté au sommet une équipe nordiste, en révélant le potentiel de chacun au grand jour.

Grâce à cette proximité entre le monde réel et le cadre fictif de l’ouvrage, la lecture s’avère vite prenante. Le registre relativement familier met l’accent sur l’immersion et l’aspect brut de décoffrage de certains personnages, comme le fameux Menhir. Monsieur Linek et Axel Coban réussiront-ils à bâtir une relation solide, digne de confiance ? Seule la lecture de ce roman permet de connaître la réponse…

En même temps que son protagoniste, le lecteur peut se renseigner sur les enjeux d’un championnat sportif et découvrir petit à petit les ficelles de ce monde qui semble si difficile à atteindre. Grâce à ses nombreuses observations, Axel Coban remet en question la gestion d’une équipe. Pour cela, il faut parvenir à lire et à creuser, au-delà des apparences. Chaque chapitre s’ouvre par une date, qui permet de suivre petit à petit l’ascension des Corons de Laurette. De nombreuses anecdotes dissimulées semblent si tangibles qu’elles sont aussitôt catégorisées comme réelles, tels les rituels et les superstitions avant un match, par exemple.

Cette prise de pouvoir ne se fait pas sans efforts. La réussite sportive apparaît en tant que résultat d’une recherche constante de perfectionnement. Cela ne signifie pas que l’équipe doit être dressée à la baguette. Grâce aux explications accessibles à tous de ce consultant, chaque maillon de la chaîne prendra une forme idéale pour accéder à des titres encore plus prestigieux.

De l’ombre à la lumière du Nord est une épopée lumineuse à la ponctuation souvent enjouée, qui trahit la passion de son créateur. Ce roman apporte un souffle nouveau à la bibliographie sportive, grâce à une exploitation intelligente de souvenirs, qui se mêlent à cette histoire mi-réelle mi-fictionnelle. Le lecteur s’attachera profondément aux personnages qu’il découvrira au fil du texte. Les descriptions des matches sont à la portée de tous et ne nécessitent pas une connaissance solide du foot pour en apprécier les retournements de situation.

Ce livre, qui exploite à fond la carte du développement personnel, pourra être sollicité dans d’autres cadres, car il véhicule des valeurs universelles sous la forme d’un mode d’emploi efficace et divertissant.

Cet hommage au foot « du ch’Nord » est une manière détournée pour son auteur de se souvenir de ses accomplissements et de partager ces anecdotes aux nouvelles générations. Après tout, le foot semble être un sport qui ne perd pas en popularité. En dépit de nombreuses frasques et du questionnement éthique que le monde peut se poser au sujet des salaires mirobolants de footballeurs, sa pratique à petite échelle est aussi et surtout l’occasion de créer des liens uniques entre des profils très différents.

De nombreuses légendes du foot affichent des origines modestes et parfois même pauvres. Quoi qu’il en soit, le propos du livre n’est nullement politisé. Il appelle à éveiller et à exploiter le potentiel de chacun, qu’on soit sportif ou simplement membre d’une équipe, meneur ou suiveur…

Finalement, De l’ombre à la lumière du Nord pourrait être le premier livre d’une suite d’autres témoignages de l’auteur Stéphane Bigeard, qui a accompagné de nombreuses personnes à libérer leur potentiel. Cette lecture à la portée de tous et toutes rayonne par une volonté marquée : celle de se concentrer sur les qualités de chacun, afin d’amener tout le groupe au plus proche du soleil…