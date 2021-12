Délivrée du mâle - Elodie Dupuis - critique du livre

0 personne

Résumé : Antoine et Eve ont la quarantaine et vivent en couple à Paris depuis deux ans. Nous sommes en 2018, en pleine ascension des gilets jaunes. Elle a abandonné son métier de professeur pour gérer un restaurant et lui, conduit des chantiers. C’est au cours de leur voyage à Prague qu’il l’a demandé en mariage. Il aime passionnément, Eve est sa « merveilleuse merveille ». Cependant, il y a une ombre au tableau : c’est une séductrice, qui a besoin de plaire pour exister et lui est très jaloux. Un beau soir, après une fête chez leurs amis Raphaël et Virginia et une énième crise de jalousie, Eve se sent mal. Les douleurs au ventre des jours derniers s’accroissent et cette fois Antoine décide de l’amener à l’hôpital.

Critique : Ce roman d’Elodie Dupuis est profondément bouleversant. Les personnages sont attachants et réalistes. Le lecteur est immanquablement touché par l’histoire peu banale qui arrive à ce jeune couple.

La toile de fond de ce récit est la jalousie. D’aucuns pourraient dire qu’il s’agit d’un thème récurrent. Mais ici, l’autrice l’appréhende sous un angle plutôt objectif, très réaliste, voire intrusif, car il fait nécessairement écho aux relations amoureuses de chacun. Elodie Dupuis décrit de manière très précise le mal-être que peut ressentir ce personnage quand il voit sa femme sourire de manière aguicheuse à un autre homme, ou lorsque le couple croise dans la rue un ex d’Eve et que celle-ci ne lui présente pas Antoine comme son futur mari.

C’est de la tristesse et de l’incompréhension que le quadragénaire ressent vis-à-vis de sa future épouse, qui semble ne pas assumer leur relation. S’ensuit alors une longue énumération de situations dont les détails laissent penser à un roman autobiographique, au point que le lecteur observe avec stupéfaction les scènes décrites comme s’il s’agissait d’un documentaire.

On comprend à la fois Antoine qui a de sérieuses raisons d’être jaloux, et en même temps on ne peut accepter certains de ses agissements. Le lecteur est tiraillé entre les deux protagonistes, se demandant sans cesse qui dit vrai dans cette histoire. Antoine fait-il bien de s’inquiéter ? Eve doit-elle vraiment se marier avec un homme qui ne lui fait pas confiance ?

Mais la jalousie n’est que le fil conducteur, l’arbre qui cache la forêt, car comme dans toutes les familles, il y a aussi des secrets dont certains peuvent rendre malade durant des années. Il faudra donc attendre qu’Eve soit délivrée du mâle profond qui la ronge, qu’elle purge et avoue des événements de son passé pour tenter espérer aller un peu mieux. Cette douleur intense confine jusqu’au désir de mourir pour éviter de dire les choses, jusqu’au refus de s’alimenter, de se battre, afin de partir plutôt que de revenir sur une histoire prétendument oubliée, mais qui peut encore durablement blesser.

Bien d’autres thèmes sous-jacents sont abordés dans ce livre captivant, comme la culpabilité, le nécessaire soutien des parents ou encore l’accompagnement indispensable par des professionnels, pour traverser le mieux possible les moments parfois dramatiques de l’existence.

La vie à deux n’est pas simple. Elle est faite de concessions. Antoine et Eve sont complémentaires, l’autrice ne les oppose pas et tente de trouver un terrain d’entente acceptable pour chacun… à moins que ce ne soit pour le lecteur.

Délivrée du mâle se lit d’un trait servi par une plume parfaitement fluide. On a hâte d’avoir le prochain roman entre les mains !

Pages : 220

Prix : 19 €

