Demain la lune sera rouge - Nelly Sanoussi - critique

Résumé : 2095. Le monde n’est plus celui que nous connaissions. Sous la domination de l’Ordre des femmes libres, une société matriarcale a pris le contrôle, éradiquant toute forme d’amour entre hommes et femmes et réduisant les hommes à des rôles subalternes, soumis à des lois implacables. Dans ce roman d’anticipation saisissant, Nelly Sanoussi nous invite à explorer un futur dystopique glaçant, où les luttes de pouvoir inversées soulèvent des questions essentielles sur la justice, la liberté et les choix qui redéfinissent notre humanité.

Critique : Situé en 2095, ce roman d’anticipation interroge la question du pouvoir et de la justice dans une société où les hommes sont opprimés, les femmes tenant les rênes du pouvoir. Ce monde dirigé par le « Nouvel Ordre des femmes libres », sous la gouvernance de Dreah Rosse, bannit l’amour hétérosexuel et impose aux hommes une existence marquée par la soumission, ainsi que la privation de libertés. L’histoire s’articule autour de deux héroïnes, Giannina Whitton, une policière intrépide, et Lilith Rosse, la petite-fille de Dreah. Ces deux personnages nous offrent des perspectives différentes sur cette société oppressante : l’une est une fonctionnaire de l’État qui s’aventure dans une liaison interdite avec un toy (un prostitué masculin), tandis que l’autre, élevée dans les hautes sphères du pouvoir, nourrit une nostalgie pour un passé où l’égalité semblait possible.

Ce qui fait la force de ce roman, c’est l’intensité avec laquelle Nelly Sanoussi construit un univers où les luttes de pouvoir et les injustices se répercutent sur tous, hommes comme femmes. Le parallèle avec le patriarcat du passé est évident : ce monde inversé révèle les dangers des systèmes radicaux qui prétendent rétablir l’équilibre sans prendre en compte la complexité humaine. Les thèmes du contrôle des corps, de l’identité et des relations humaines sont explorés de manière provocante et souvent troublante. Le style de Nelly Sanoussi est à la fois incisif et nuancé. Elle parvient à donner vie à ce monde futuriste avec une plume qui évoque des scènes à la fois poignantes et intimes, tout en gardant une distance critique. Les dialogues sont percutants, les dilemmes moraux auxquels les personnages sont confrontés nous forcent à réfléchir à notre propre société, aux statuts des genres qui y sont inscrits.

Demain la lune sera rouge est une œuvre puissante qui s’inscrit dans la lignée des romans dystopiques féministes tels que La Servante écarlate de Margaret Atwood. Il interroge non seulement les dynamiques de pouvoir entre les sexes, mais aussi les fondements de la justice sociale, en nous rappelant que l’équilibre et l’égalité ne peuvent être atteints par des systèmes oppressifs, quel que soit le sexe au pouvoir.

C’est un roman qui pousse à la réflexion et laisse une empreinte durable, bien après la dernière page.