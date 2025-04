Tant qu’il y aura des hommes - Fred Zinnemann - critique

Résumé : Hawaï 1941, caserne de Schofield. Le soldat Robert Lee Prewitt (Montgomery Clift) intègre un bataillon principalement composé de boxeurs amateurs. Prewitt, ayant raccroché les gants suite à un accident, refuse de faire partie de l’équipe.

Critique : Le discret sergent Warden (Burt Lancaster) comprend les réticences de Prewitt, malgré les hauts cris de son supérieur, le médiocre capitaine Holmes (Philip Ober). En effet, celui-ci toujours absent pour "affaires personnelles" compte beaucoup sur les résultats de son équipe de boxe pour se distinguer. Prewitt va alors subir toutes les brimades, soutenu uniquement par Angelo Maggio (Frank Sinatra), un joyeux drille avec qui il ira se saouler en ville à chaque permission. De son côté, Warden n’est pas insensible à Karen (Deborah Kerr), l’épouse délaissée de son chef.

Le récit prend une tournure toute particulière quand on a à l’esprit que son action se situe dans les jours qui ont précédé l’attaque japonaise de Pearl Harbour, situé juste à côté de Schofield.

Le film, qui n’est pas tendre avec l’armée, décrit un monde de hiérarchie absurde où l’humiliation est le maître mot. Un responsable incompétent et injuste, des sous-officiers qui ne connaissent que les punitions répétitives pour obliger le héros à boxer, et un maton pervers et vengeur : telle se pratique la hiérarchie dans cette caserne. Chez les gradés, seul Warden fait preuve d’une belle humanité, ce qui l’empêche de postuler pour devenir officier.

Presque tous utilisés à contre-emploi, les acteurs sauvent ce drame humain du mélodrame tout de même un peu pompeux, et de plus assorti d’une fin pathétique tout à fait improbable.

Le film, qui obtint un beau succès populaire, rafla pas moins de huit Oscars en 1954, dont ceux pour les catégories meilleur film, meilleur réalisateur et meilleurs seconds rôles (Frank Sinatra et Donna Reed).

La fameuse scène de la plage avec Deborah Kerr et Burt Lancaster, jugée sulfureuse à l’époque, sera copiée et détournée dans de nombreux pastiches comiques (exemple : les femmes qui ne résistent pas aux rêves de Tom Ewell dans Sept ans de réflexion, The Seven Year Itch de Billy Wilder, 1955).