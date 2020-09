Des vacances timbrées - Mathilde Poncet - critique du livre

Résumé : Partie en colonie de vacances, Alice écrit une lettre à sa grand-mère pour lui raconter son séjour : son voyage en train où elle se retrouve soudainement seule, son accueil par l’animatrice de la colonie, une grande ours « très gentille », l’arrivée des autres enfants, animaux anthropomorphes, le trajet vers le campement en bus, une grosse grenouille rose et violette, ainsi que les excursions et visites des environs.

Critique : Récit épistolaire où le merveilleux des images se confronte à la simplicité de l’écriture, Des vacances timbrées embarque le lecteur dans un univers fantastique où les créatures et monstres mythologiques (sirènes, dragons, chauve-souris) sont autant de compagnons de jeu et de guides touristiques. Il fait bon vivre dans ces contrées fantastiques, dont les habitants bienveillants accueillent les enfants, partagent leur histoire et font découvrir les charmes de ses territoires. La magie et la poésie des films de Miyazaki s’imposent aux souvenirs du lecteur, comme une lointaine parenté qu’évoque l’ambiance surréaliste et fabuleuse des images, tout comme le ton ingénu de la rédaction de l’enfant. Ce décalage prend vie au sein d’une mise en page qui engage le lecteur à regarder les compositions, à en observer les détails, afin de savourer l’écart opéré entre la normalité des événements décrits par texte et la fantaisie avec laquelle l’illustratrice les dessine, élabore un univers onirique particulièrement séduisant.

Mathilde Poncet / Les Fourmis rouges

Les images réalisées aux crayons de couleurs happent ainsi le lecteur dans une contemplation active. Les nuances s’harmonisent autours de teintes roses et bleutées, pour dévoiler des paysages somptueux dont les nuances oscillent entre les toiles fauvistes et expressionnistes. Plus encore, la graisse des crayons permet de jouer sur les textures : l’image est travaillée en de nombreuses couches, elle est grattée, biffée et saturée, tandis que certaines plages de crayon pur se surimposent sur le dessin et que des motifs délicats apparaissent ponctuellement. Mathilde Poncet se livre ainsi à un véritable travail de recherche plastique, qui confère une grande richesse à ses images.

Des vacances timbrées est un très bel album dont la conclusion, étonnante et réjouissante, révèle que la fantaisie n’est pas nécessairement limitée aux mondes féériques, mais peut s’épanouir et se développer dans l’œil de qui veut bien la voir.