Détour par Epsilon - Lolita Couturier - la chronique BD

Résumé : Tom, enceinte et accompagnée de la petite Lélé, n’a rien d’autre qu’un sac à dos pour se frayer un chemin vers Epsilon, dans un monde ravagé par un mal inconnu.

Critique : Faire un Détour par Epsilon, cela revient, somme toute, à voyager à travers un joyeux monde de paradoxes. Le premier, celui qui saute à la figure et attrape un lecteur plein d’expectatives sombres et désespérées, eu égard au genre post-apo auquel il vient se frotter, c’est cette fibre colorée et assez gaie qui ressort du trait de Lolita Couturier.

Lolita Couturier / Les Humanoïdes associés

La jeune autrice, qui signe là son premier album – dont l’histoire est issue de son projet de fin d’études –, use en effet d’un imaginaire plastique loin des codes essorés, bien qu’efficaces, du post-apo en nuances de gris, ou en couleurs menaçantes. Ici, le soleil laisse éclater sa splendeur, les herbes fraîches se laissent fouler par nos héros, et on sentirait presque le vent nous chatouiller les oreilles. Le crayon de Couturier, joyeux, naïf, ajoute donc à la surprise du néophyte.

Le paradoxe se veut aussi être narratif, puisque de détour il n’est, a priori, jamais question : notre personnage principal, Tom, jeune femme enceinte laissée pour compte dans la nature, n’a qu’un but : rejoindre Epsilon, et non transiter par elle. Ce but initial a pour lui une simplicité bienvenue. La quête ne saurait être plus claire, l’investissement émotionnel envers Tom est total, au profit d’un prologue fracassant, aussi efficace qu’économe en mots, annonçant une qualité indéniable du récit : le juste usage du verbe, jamais envahissant, ni sur-explicatif. On en sait d’ailleurs peu sur nos personnages principaux, Tom et Lélé, l’enfant qui l’accompagne. Cela autorise tous les fantasmes et a le bon goût d’être en cohérence avec l’absence de contexte ou d’explications générales, qui n’auraient été que des détails obstruant l’essentiel : un voyage offrant son lot de respirations oniriques.

L’autre grand paradoxe, malgré ce départ ébouriffant et ces promesses immenses, réside dans la fâcheuse capacité du récit à faire preuve d’autant d’originalité dans sa forme, pour tomber dans des stéréotypes, sinon des travers dans le fond. Au-delà des innombrables représentations post-apos récentes, tous mediums confondus, qui n’aident pas à oublier tous les poncifs du genre, Couturier abuse de ressorts narratifs éculés, en tête desquels le sort réservé à Lélé. Ce personnage, à supposer que son secret ne soit pas éventé dès le début par un lecteur averti, souffre d’une utilisation trop classique par la suite pour surprendre, et serait même de nature à nous faire soupirer si, par mégarde, nous étions intransigeants.

Penchons nous donc sur ce paradoxe qu’est Détour par Epsilon, dynamique et coloré, dont on attend la suite avec beaucoup d’impatience et un peu d’appréhension.