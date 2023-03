Sweet Paprika – Mirka Andolfo – la chronique BD

Résumé : Élevée par un père exigeant, Paprika est devenue une éditrice en vue après avoir rapporté à sa maison d’édition un best-seller, Spice it up ! La jeune diablesse, qui bénéficie d’un magnifique appartement avec vue, fait régner la terreur dans son bureau : anges ou démons, tous craignent la colère de Paprika, working girl au tempérament bien trempé. Mais cette attitude ne pourrait être qu’une façade car, derrière ces apparences, la vie amicale et sentimentale de Paprika apparaît bien terne, et la jeune femme en souffre. La rencontre avec Dill, un jeune livreur à l’apparence angélique, bouleverse le quotidien de Paprika, qui révèle ses désirs et ses fêlures.

Critique : La dessinatrice italienne Mirka Andolfo, qui travaille pour l’industrie américaine du comics tout en créant ses propres histoires – Anges et Démons, Contro Natura – qui ont pour point commun la mise en scène de l’amour et du sexe. Album d’ampleur de 300 pages, Sweet Paprika se distingue par son ambiance originale, inspirée dans le ton par Le diable s’habille en Prada, mais avec une mise en scène du milieu de l’édition. Le récit se construit sur les aventures (et les frasque) pleine d’humour d’une jeune femme corsetée par les codes de son milieu social et de son éducation rigide, qui empêchent son épanouissement personnel. Au fil des rencontres et d’introspection, Paprika s’émancipe de ce carcan social et s’ouvre à de nouvelles expériences.

Mirka Andolfo / Glénat

Le dynamisme du récit repose sur l’efficacité du dessin et du découpage de Mirka Andolfo, qui reprend à son compte l’esthétique du manga. La création d’un univers peuplé d’anges et de démons permet à l’autrice de mettre en scène certains clichés et d’adopter des codes visuels facilement repérables. On s’amuse beaucoup à la lecture de l’album – avec une mention spéciale pour les scènes de scènes toujours très cocasses et loin des clichés d’un romantisme niais – mais le divertissement n’est pas si frivole, puisque l’autrice propose volontiers un message positif d’émancipation et d’acceptation de soi.

Mirka Andolfo / Glénat

Récit décomplexé et drôle, Sweet Paprika est un petit bonbon piquant qui se déguste goulûment.