Deux hivers, un été - La chronique BD

Résumé : Fille d’un juif d’origine polonaise émigré en France, Wally Danzig est une adolescente quand la France plie sous l’invasion allemande en 1940 et avec elle, les lois et rafles antisémites. À la peur succède la terreur et les rafles dans le quartier juif de Paris. En dépit des contrôles allemands, les époux Danzig parviennent à faire passer leurs quatre filles en zone libre. À l’issue d’un long périple, les quatre sœurs s’installent à Corenc, dans la campagne iséroise, où la chaîne des Alpes forme un un décor de carte postale. Les jeunes filles doivent apprendre à survivre et à composer avec la faim pendant deux hivers et un été avant la Libération. Le péril nazi défait, Wally tâche de retrouver sa famille et ses proches…

Comme le souligne l’historienne Annette Wieworka qui préface l’album, l’histoire de Wally Danzig est « singulière et pourtant si semblable à celle de nombreux Juifs de Frances nés, comme elle, au début des années vingt ». La scénariste Valérie Villieu et le dessinateur Antoine Houcke ont mis en scène le témoignage de Wally Danzig dont la famille – à l’instar de l’ensemble de la communauté juive francilienne – a été frappée par l’entreprise d’extermination nazie. Le récit rend compte avec justesse de la peur, des stratégies de dissimulation et de survie de ces jeunes filles sous l’occupation nazie, ainsi que la solidarité de certains habitants et les petites joies du quotidien qui permettent à cette famille de tenir malgré tout. La vie l’emporte finalement : la peur et l’angoisse du lendemain n’empêchent pas Wally de connaître quelques moments de joie dans la campagne iséroise. Valérie Villieu - Antoine Houcke / La Boîte à bulles Bien sûr, Deux hivers, un été n’est pas la première bande dessinée centrée sur les populations juives de France sous l’occupation. Mais outre le nécessaire devoir de mémoire, les témoignages de survivants sont d’autant plus précieux que leur nombre se restreint au fil des ans. De plus, cet album s’avère particulièrement réussi sur le plan graphique grâce au remarquable travail d’Antoine Houcke. Le jeune dessinateur restitue sans lourdeurs les événements et les lieux qui forment la toile de fond du récit. L’ambiance graphique de l’album passe en particulier par les couleurs. Antoine Houcke alterne entre des planches à effet sépia pour la première partie du récit et l’utilisation de couleurs vives, réalisées à l’aquarelle, pour les deux hivers et un été qui se tiennent dans la campagne iséroise. L’artiste gratifie notamment le lecteur de très belles planches avec les Alpes en arrière-plan, comme si la chaîne de montagne constituait en elle-même un refuge. En définitive, Deux hivers, un été constitue un bel album biographique sur un sujet absolument fondamental. Valérie Villieu - Antoine Houcke / La Boîte à bulles

128 pages - 24 €

