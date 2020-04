Hedge Fund - T1 - Des hommes d’argent - La critique BD

Résumé : Franck Carvale est un loser. Il est recherché en France pour une sombre histoire de trafic de scooters et a donc fui son pays pour rejoindre Hong-Kong. Là -bas, il est courtier en assurances, sans le sous, menacé de licenciement pour son manque de résultats. Il n’a aucun succès avec les femmes, peu d’amis et pas de logement à lui. Tout porte à croire que sa vie ne sera qu’un échec. Pourtant, un jour, le richissime Bilkaer lui confie 300 millions de dollars afin de les placer. Il est alors propulsé comme trader dans la Royal Bank de Hong-Kong...

Notre avis : Entendre parler de la crise à longueur de temps, ça devient plutôt lassant. ça fait combien maintenant ? 4 ans, 5 ans ? à force on en perd le compte n’est-ce pas ? Toujours est-il que l’économie, la crise, les problèmes de société, ça ouvre pas mal de portes pour creuser des sujets plutôt intêressants. Tout le monde y trouve son compte au final, on a des séries plutôt réalistes et bien ancrées comme Largo Winch de Van Hamme ou I.R.S. de Desberg qui sont plutôt des modèles de l’aspect thriller financier. Plus dérangeant et fou mais combien brillant, on a The Grocery par exemple chez Ankama qui nous fait découvrir la crise des subprimes d’une façon assez choquante.

Hedge Fund vise plutôt le style réaliste et cherche à nous faire découvrir le monde des traders. Le titre de la série provient d’ailleurs directement d’un système de placement peu réglementé. Un parti pris diablement intêressant quand on sait à quel point cet univers est opaque. L’affaire Kerviel avec la Société Générale l’avait d’ailleurs bien demontré en 2008. Alors réunir Tristan Roulot, qui sort de chez Soleil et des univers plutôt fantastiques (Goblin’s), et son ami Philippe Sabbah, qui a passé près de vingt ans dans des institutions bancaires et financières internationales, c’est préparer quelque chose de solide. Hedge Fund, c’est le bon moyen pour comprendre pourquoi l’économie va plutôt mal. En suivant les traces de Franck Carvale, on se laisse happer par cette ambiance clinquante de businessmen et cette apprentissage détaillée des techniques de la bourse. Saviez-vous par exemple ce qu’est une vente à découvert ? Non ? Et bien nous ne le savions pas non plus, rassurez vous.

Pour autant, Hedge Fund est simple d’accès, agréable à lire et très instructif. On se plaît à suivre ce héros lâché parmi les fauves de la finance car le sujet nous touche directement. Ce premier tome d’une sèrie en trois volumes est passionnant. Et Patrick Hènaff, le dessinateur n’y est pas pour rien non plus puisqu’il nous a concocté un dessin qui colle parfaitement à l’ambiance sérieuse du sujet, propre et détaillé.

En vérité, nous attendons la suite pour deux raisons. La première c’est que l’on a envie de savoir quel prochain coup de génie réalisera Carvale. La seconde c’est parce que l’on se demande comment les jeux d’argents auraient pu nous faire s’enfoncer dans ce marasme financier international. Avec Hedge Fund, à dàfaut de faire un scandale financier, les auteurs ont fait une belle leçon d’économie.