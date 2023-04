Dragon Boule – Davy Mourier, Robin Berthou, Christo - la chronique BD

Résumé : {Dragon Boule} met en scène la légende de Grocul et ses combats homériques contre Selle, Boule ou encore Friseur, aidé de ses amis Pikoku, Cranain et de sa famille avec entre autres Grohan. Trouvera-t-il les sept boules de cristal sans les casser ? Sauvera-t-il le monde en soignant son rhume ? Réussira-t-il à observer les seins de Boulma sans exploser ? Les réponses dans cette BD !

Critique : Cette BD parodie avec délice et délire l’univers de DragonBall. Elle est découpée en gags d’une planche et nous offre un palmarès d’humour potache, sanglant, décalé. Grocul, caricature de Goku, ne rate pas une bourde. Mais soyez rassuré, tout son entourage est aussi empoté que lui. Alors, bien sûr, pour profiter pleinement de cette parodie, il faut bien connaître l’univers original, ne fut-ce que pour saisir les noms déformés des personnages. Mais si vous êtes familier avec le monde de Dragon Ball, vous allez bien vous amuser. Et même franchement rire. Car Davy Mourier et Robin Berthou ne se sont posés quasiment aucune limite. Et on rit des situations absurdes qui s’enchaînent. L’entraînement dans la tour Carine est un morceau d’anthologie, s’étalant sur plusieurs gags. Ce qui est le cas de plusieurs saynètes. En effet, la BD joue aussi, et ce serait dommage de s’en priver, sur le comique de répétition.

Sans oublier que les auteurs n’hésitent pas à faire intervenir des personnages issus d’autres séries japonaises, comme Olive et Tom, pour ne citer qu’elle.

Davy Mourier, Robin Berthou, Christo / Jungle

Christo crée un univers tout en aplat dans des grandes cases, avec des personnages aux visages expressifs et drôles. On reconnaît tous les protagonistes (si on les connaît déjà, bien sûr). Leurs yeux diffèrent du style manga pour se rapprocher plus d’une BD type franco-belge.

Les gags, jouant sur les temps de pause, les arrêts sur image, tiennent dans des planches découpées en quatre cases maximum. Mais certains d’entre eux font trois, deux voire une case, un dessin pleine page. Chaque page porte un titre qui annonce déjà la couleur.

On retrouve l’utilisation des traits de vitesse apportant l’énergie, mais détournés pour mieux servir cette parodie qui, contrairement à Grocul, atteint son but !

Dragon Boule compile en une salve de gags hilarants toute l’essence de Dragon Ball. Une parodie qui détourne et détrône le sacro-saint manga pour nous faire rire. Les amateurs de la série originale profiteront pleinement de cette BD, dont certains gags pourraient ne pas parler à ceux qui ne connaissent pas l’univers de Goku.