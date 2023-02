Not all robots - Mark Russell, Mike Deodato Jr - La chronique BD

Résumé : Dès 2046, les robots ont dû supplanter les humains, étant beaucoup plus productifs. La Terre ayant été saccagée par ces derniers, ils ont construit des bulles pour les abriter, leur donnant un confort en attribuant un robot à chaque foyer...

Critique : Pas facile de passer après les grands maîtres quand il s’agit de robots... Alors quand Mark Russell décide de participer à ce grand pan de la science-fiction, il se cale tranquillement, avec un comic one-shot en forme de parabole, ou de métaphore serrée de notre société, à mi-chemin entre Animatrix et le cycle des robots d’Asimov. Soit une société réduite à sa portion de consommation pour les humains, désormais obsolètes, réduits à être coiffeurs ou sans activité, consumés par la soif de production capitaliste qui a dévasté la planète. Les robots, contrôlés par une méga corporation avide de profits, ont investi les foyers, devenant le revenu et un membre à part entière de la famille. Pour autant, face à leur vie de labeur mal récompensé, face à des familles humaines qui les méprisent, ils incarnent le mal-être des employés de la classe moyenne des années 60-70, seul revenu permettant à tous de vivre mais se sentant délaissés, mal aimés dans une société de loisirs et de consommation à outrance. Face à cela, une résistance s’organise chez les jeunes humains mais, plus surprenant, aussi chez ces cadres et ouvriers robots qui expérimentent la névrose et l’abattement.

© Delcourt / Deodato Jr

Pour ce one-shot, c’est le fidèle Mike Deadato qui revient aux pinceaux, livrant un de ces albums qui semblent tirer des photos pour les colorier, même si cette impression est rapidement effacée par le soin accordé aux robots. Étranges robots, certains rappelant ceux familiers des albums ou films des années 80, l’androïde n’arrivant finalement qu’assez tardivement dans le scénario. Si les dialogues sont plein de satire, le dessin s’accorde somme toute assez bien avec cet écart entre réalisme plein et critique ironique, à l’image du père de famille lâche et isolé.

© Delcourt / Deodato Jr

Métaphore bien choisie et inquiétante malgré son ironie, Not all robots est un parallèle osé entre notre société, celle d’il y a cinquante ans et celle des cinquante prochaines années...