Du temps qu’il fait - Bergsveinn Birgisson - critique du livre

Résumé : Du temps qu’il fait nous emmène dans un fjord reculé de l’Islande, non loin du pôle-Nord. Quelques pêcheurs islandais y vivent tant bien que mal, soumis à l’instabilité de la météo et de leur quotidien. L’un d’entre eux, Halldor, tient un journal intime au sein duquel il chronique leur existence faite d’efforts, de candeur et de fraternité.

Critique : La lettre à Helga (éditée en 2010 en Islande et en 2013 en France) était jusqu’alors la seule œuvre de Bergsveinn Birgisson parue dans notre pays. Du temps qu’il fait est pourtant son premier roman, publié après l’écriture de deux recueils de poésie dans sa magnifique langue maternelle. Les éditions Gaïa nous font donc l’honneur de mettre en avant ce premier récit, teinté de pureté et de bienveillance envers un peuple Islandais fier de ce qu’il est.

Dans son journal, Halldor rédige donc à sa manière ce qui façonne l’univers complexe de son quotidien, plongé dans une routine tributaire du temps et de la nature. Les quêtes personnelles des protagonistes, rarement satisfaites, ne les empêchent pas pour autant de quitter cette rustre vie. A la fois cocasses, tendres et mélancoliques, les personnages partagent avec le lecteur des morceaux de leurs âmes, elles-mêmes imprégnées de tout ce qui fait de l’Islande un pays si mystérieux, si impétueux et si unique. Toutefois, ces valeurs de fraternité défendues par nos héros sont en passe de disparaître au profit d’une vie plus matérialiste, à laquelle il est de plus en plus difficile d’échapper. Mais un retour à l’essentiel est toujours possible, et Birgisson nous en fait ici une très belle démonstration, sous couvert de gaieté et de poésie.

Entre amitié, amour, chagrin et folie, l’auteur nous propose un livre rempli d’émotions et sans prétention, qui replace l’Homme face à la puissance d’une nature respectée et jamais sous-estimée par ce peuple insulaire, au rythme élégant et hors du temps.