Derrière la porte – James Tynion IV, Gavin Fullerton – la chronique BD

Le 6 octobre 2025
- Scénariste : James Tynion IV>
- Dessinateur : Gavin Fullerton
- Genre : Thriller, Horreur
- Editeur : Urban Comics
- Famille : Comics
- Date de sortie : 3 octobre 2025
Le retour de James Tynion IV pour un récit d’horreur qui explore les tourments de l’enfance et ses origines familiales.
Résumé : Jamie est un jeune garçon de quatre ans qui souffre de terreur nocturne : tous les soirs, il voit un monstre sortir de la porte du placard… Chaque nuit est une source terrible d’angoisse et de pleurs que ses parents, Thom et Maggie, ne parviennent pas à résorber autrement qu’en lui permettant de dormir avec eux. Le couple, dont les relations sont orageuses, a décidé de prendre un nouveau départ et de quitter New-York pour Portland, sur la côte Est. De cette manière, Thom et Maggie espèrent que les terreurs de leur fils vont s’arrêter après le déménagement. Mais sur la route vers Portland, il semblerait que le monstre suive le petit Jamie…
Critique : One-shot scénarisé par le maître de l’horreur James Tynion IV – auteur entre autres de The Nice House of the Lake et Something is Killing the Children –, Derrière la porte explore les peurs infantiles en convoquant le fameux « monstre derrière la porte ». Et si ce monstre existait vraiment, quelle forme prendrait-il ? C’est là toute la question posée par ce récit assez court – une petite centaine de pages, avec relativement peu de dialogues – au scénario efficace. Le dessin réaliste de Gavin Fullerton repose essentiellement sur un jeu d’ombres et de lumière (avec des variations de noir, de bleu et de jaune), l’intégralité du récit se déroulant pendant la nuit. L’irruption du monstre fait l’objet de scènes muettes assez glaçantes, où les cris de l’enfant sont inaudibles. Les volumes de noir qui enserrent les personnages participent à l’effet d’épouvante, d’autant qu’on se met rapidement à la place de ce petit garçon terrorisé.
- © James Tynion IV, Gavin Fullerton / Urban pour la traduction française
S’il est bien présent, l’origine de ce monstre est à chercher du côté la famille de Jamie, qui assiste aux disputes incessantes de ses parents. Il faut dire que son père, Thom, a tout du bon à rien qui prend des décisions hasardeuses : incapable de faire les cartons de déménagement, fuyant au bar les reproches légitimes de son épouse, il se met en tête de faire un road-trip seul à seul avec son fils pour rejoindre Portland depuis New-York. Ce qui devait créer de bons souvenirs à son petit garçon vire progressivement au cauchemar pour les deux personnages. Centré sur lui-même, Thom échoue à comprendre qu’il est peut-être à l’origine du problème de son fils, victime d’un climat familial délétère.
Avec Derrière la porte, James Tynion IV rappelle avec justesse que les terreurs infantiles, avant d’être le fruit de l’imagination des enfants, s’incarnent dans des traumatismes bien réels.
104 pages – 20,5 €
