Dum Dum – Lukasz Wojciechowski – la chronique BD

Résumé : Originaire de la campagne polonaise, Stan combat aux côtés de l’armée allemande durant la Première Guerre mondiale, ce qui provoque une rupture avec le reste de sa famille, qui défend l’identité nationale polonaise. La guerre provoque un choc profond chez Stan, qui revient avec un syndrome de stress post-traumatique. Après la guerre, il s’installe à Berlin où il est employé comme dessinateur dans une grande entreprise industrielle grâce à la médiation de son cousin. Mais Stan ne parvient pas à se stabiliser dans un Berlin en pleine transformation, où les transformations techniques relèguent l’homme au second plan. Seule lumière dans son quotidien obscur, l’intérêt que lui porte une jeune femme rencontrée au cinéma, Anne.

Lucas Wojciechowski / Éditions çà et là

Après Ville nouvelle et Soleil mécanique, l’architecte Lukasz Wojciechowski prolonge son expérience de la bande dessinée sur le logiciel d’architecture AutoCAD. Si l’effet de surprise d’un dessin fait de lignes géométriques et épuré à l’extrême disparaît pour les lecteurs des deux premiers albums, le plaisir de lecture reste entier, notamment parce que l’auteur parvient à construire un récit historique pleinement maîtrisé, librement inspiré de la vie de son arrière grand-père. À travers la figure de Stan, Dum Dum – du nom des balles utilisées pendant la Première Guerre mondiale – questionne la place de l’homme dans un monde bouleversé par la guerre et l’innovation technique. L’album établit en particulier un lien clair entre la technique et le rejet de l’individualité, aspiré dans la masse. Les dernières planches s’avèrent à cet égard saisissantes et résument le propos général : la règle du dessinateur devient personnages en rang d’oignon qui portent tantôt un drapeau nazi ou marqué de la faucille et du marteau.

Lukasz Wojciechowski éprouve un intérêt particulier pour l’architecture – et, plus généralement, la culture – des années d’entre-deux-guerres, et reconstitue le Berlin de cette époque, entre effervescence culturelle et affirmation du progrès industriel. Le récit rend hommage au cinéma allemand des années vingt, avec des références au Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene ou aux Trois lumières de Fritz Lang. Contrairement à ses deux précédents albums, Lucas Wojciechowski fait référence à son histoire familiale, et met une partie de lui dans son récit : c’est ainsi que Dum Dum débute par une rencontre entre une jeune fille polonaise qui marche dans la neige, à la recherche d’un médecin pour sa famille, et le diable, qui se fait passer pour un chat et offre un lait chaud à la petite transie de froid. Avec cet incipit inspiré d’une légende polonaise, Lukasz Wojciechowski donne le ton d’un récit marqué par la fatalité.

Sur le plan graphique, les lignes géométriques établies grâce à l’AutoCAD donnent du mouvement au récit, découpé selon un gaufrier assez unique : certaines cases représentent personnages ou paysages, quand d’autres sont uniquement composées de texte. Dum Dum comporte également des planches pleine pages qui présentent l’architecture de Berlin ou des situations d’une intensité dramatiques, en particulier les flash-back pendant la guerre.

Album le plus personnel de Lukasz Wojciechowski, Dum Dum s’inscrit dans la continuité graphique de Soleil mécanique pour construire un récit historique qui questionne le rôle de la modernité technologique. Lukasz Wojciechowski poursuit son tour de force, pour notre plus grand plaisir.