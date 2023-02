Retour à l’Éden - Paco Roca - La chronique BD

Résumé : À partir d’une photo de famille qui dévoile un été en apparence heureux, Paco Roca retrace la vie de sa mère par quelques bribes, évoquant la guerre civile espagnole son héritage dans un roman graphique émouvant.

Critique : A-t-on besoin de savoir si tout ce que Paco Roca a raconté sur la vie de sa mère est vérifié et authentique pour apprécier son Retour à l’Éden ? Évidemment que non. A-t-on besoin de penser que ces pages de papier sont, comme une photographie, un symbole fragile de vies qui peuvent s’oublier et souvent s’oublient sans trace dans le flot des générations ? Évidemment que oui. Le talent de Paco Roca résonne à travers ces pages car il ne semble à la fois ni raconter la vie d’un membre de sa famille au jour près, ni imaginer un drame de fiction aux émotions attendues, mais bien mêler les deux sans que l’on sache si l’on est happé par l’un ou par l’autre. Il n’y a pas de moment précis à se souvenir, tant ce flot de réminiscences n’a d’importance que parce qu’il n’est pas maîtrisé et que rien ne sort vraiment de son courant qui emporte tout. Les désillusions de l’enfance, les humiliations d’un père qui se venge, une éducation religieuse, des décès tristes et des naissances sans joie, un climat de franquisme pesant, une misère palpable, de rares moments avec de l’argent à dépenser, des frères et sœurs aux destins hors du commun, et pourtant classiques.

© Delcourt / Paco Roca

Si le dessin, plutôt classique en cela qu’il rappelle vaguement Edgar P. Jacobs ou Van Dongen, n’est pas plein de modernité ou d’extravagance, il se distingue toutefois d’emblée par le format paysage qui implique des pages étriquées, lourdes, où tout paraît rabaissé. Ainsi, les décors, qui ne varient pas, et les personnages, qui eux changent négativement, qui vieillissent, se raidissent ou tombent malades, donnent à voir une Espagne malade de sa dictature, où la misère urbaine est sauvée par une charité hypocrite et une foi complice. Les tons bruns, olive, grisâtre forment un plâtre de réalisme convaincant qui entretient cette impression de photogramme fané, d’espoirs déçus et de souvenirs fugaces.

© Delcourt / Paco Roca

Après l’autobiographie, le roman graphique continue de bousculer les traditions, ici permettant une biographie qui se veut vaine mais belle dans cette petitesse et dans cette humilité.