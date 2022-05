Éléments de langage. Cacochonie en Francophonie – Bertin Leblanc, Paul Gros – la chronique BD

Résumé : À l’automne 2016, Bertin Leblanc prend ses fonctions de porte-parole de la Secrétaire Générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Michaëlle Jean. Chargée de promouvoir la langue française, la diversité culturelle des pays francophones et les droits de l’homme, l’OIF est une institution très politique qui n’échappe pas aux rapports de force. La mission de Bertin est rendue difficile par car sa cheffe Michaëlle Jean, si elle est pleine de dynamisme, a bien du mal à respecter les consignes de communication et à conserver les meilleures relations avec les chefs d’États… Quelques mois après sa prise de fonction, Bertin doit gérer une affaire très embarrassante pour Michaëlle Jean, qui fait les gros titres de la presse canadienne. La Secrétaire Générale doit dès lors combattre les accusations et mener une campagne active pour que son mandat soit renouvelé.

Bertin Leblanc, Paul Gros – La Boîte à Bulles

Avec Éléments de langage, le communicant Bertin Leblanc se fait scénariste pour livrer un témoignage précis et sincère sur les coulisses de l’OIF. Le récit constitue à la fois une plongée dans l’organisation – ses figures, ses missions, son mode de fonctionnement – et un thriller politique qui met en scène les accusations contre Michaëlle Jean et la campagne que mène cette dernière pour sa réélection à la tête de l’OIF. Le récit est assez prenant : de Québec à Paris en passant par la Centrafrique et l’Arménie, Michaëlle Jean multiplie les visites auprès des chefs d’État pour défendre les causes de la Francophonie. En parallèle, son équipe se démène pour défendre son bilan, ce qui devient plus difficile lorsque Emmanuel Macron, tout fraîchement élu président, décide de la faire remplacer… Parfois caustique mais jamais cruel avec ses personnages, Éléments de langage évite le double écueil de l’hagiographie ou du règlement de compte, et privilégie la mise en scène des négociations politiques, qui s’effectuent dans les coulisses des rencontres et sommets. La fin du récit, où l’on voit la France pousser la candidature de la ministre rwandaise des affaires étrangères alors même que le Rwanda est une dictature qui a banni le Français de ses écoles (!), est édifiante pour saisir les enjeux politiques et diplomatiques derrière l’OIF... et comprendre ce qu’est la realpolitik.

Le dessin de Paul Gros, dont c’est la première bande dessinée, mise sur la simplification des personnages et des décors. On reconnaît assez facilement les chefs d’États célèbres. L’efficacité du découpage rend la lecture globalement fluide, même si la multiplicité des personnages – qui ne sont pas toujours bien introduit – rend plus complexe la compréhension de certaines scènes.

Portrait dynamique et saisissant d’une organisation internationale et de ses coulisses, Éléments de langage est à conseiller à tous ceux qui s’intéressent à la diplomatie, aux relations internationales et à la communication.