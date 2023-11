Super Pixel Boy T.2 : C’est le plus beau jour de ma vie - Loic Clément, Boris Mirroir - la chronique BD

Résumé : Pixel Boy se remémore ses vacances, sa vie au collèges et ses sorties entre amis en jonglant avec ses souvenirs de meilleurs jeux des années 80, en faisant une critique et en les rattachant aux épisodes d’amitié et amoureux qu’il subit...

Critique : On avait quitté Pixel Boy amoureux, mais le revoilà, à la suite de vacances scolaires, bien décidé à faire partager ses grandes lignes de vie – on prend les mêmes personnages, on rajoute l’amoureuse de la maternelle, et on recommence les histoires mais cette fois au collège – en surfant sur les jeux de l’époque. Jeux d’arcade, consoles, ordinateur défilent, depuis le brutal Golden Axe jusque’à l’envoutant Zelda en passant par l’énigmatique Another World. Chaque fois, une critique rodée s’installe : gameplay, difficulté, bande originale, originalité... Mais c’est surtout lorsque viennent les sentiments procurés que s’opère la magie de Super Pixel Boy, où l’on a l’impression d’avoir joué aux côtés du héros, que l’on connaisse le jeu ou non. Cette immersion se retrouve assez facilement car l’intrigue hors des jeux vidéos s’installe sur des thèmes qui feraient presque penser au Petit Spirou, mais qui aurait croisé un Kid Paddle du rétro gaming. Bref, ce tome 2 conserve ce ton drôle, geek à souhait, qui faisait le bonheur du premier.

© Delcourt / Mirroir

Pour sceller cette ambiance, les dessins pixelisés font à nouveau revivre admirablement les décors et gameplay de ces jeux d’antan, même lorsqu’un Zelda est onirique et ironique à la fois et se veut coloré d’un vert que n’aurait pas renié Matrix. Les couleurs sont fidèles, il ne manque plus que brancher la playlist des musiques originales et le lecteur est transporté. Ce schéma s’applique d’ailleurs très bien à la vie du héros, dont les lieux comme Orthez ou Le Taillan Médoc sont retranscrits à la manière d’un décor de Pokémon. On a hâte de voir si le tome 3 va s’attaquer à des époques plus développées niveau graphique ou si d’autres jeux de la même époque vont venir se greffer...

© Delcourt / Mirroir

Concentré d’humour nostalgique et de critique geek, Super Pixel Boy continue son bonhomme de chemin dans ce mélange d’humour potache et de rétro gaming previs et efficace.