En boucle - Junta Yamaguchi - critique

Critique : Il ne faut surtout pas se fier à l’affiche. En boucle n’a pas vraiment à voir avec une jolie balade dans le Japon pittoresque et fleuri des abords de l’hiver. Le long-métrage est une comédie plutôt rigolarde qui bâtit toute sa narration sur une séquence de deux minutes qui se répète à l’infini. Du moins, si les personnages se retrouvent embarqués dans un recommencement permanent des dernières minutes de leur existence dans une auberge japonaise, ils n’en réinventent pas moins les évènements, leur permettant ainsi d’avancer malgré tout dans une histoire dont le temps s’est arrêté.

Il y a assurément dans En boucle une véritable virtuosité scénaristique. Peu de films réussiraient à tenir presque une heure et demi sur une scène qui se fige et recommence à l’infini, depuis le derrière de l’hôtel où coule une délicate rivière. L’hiver se tient derrière les maisons dans une vaste coulée de neige qui ruisselle des montagnes. C’est ici qu’une ribambelle de personnages caustiques se donnent la voix. On ne trouve pas vraiment de fil conducteur, à part cette boucle temporelle qui permet aux différents protagonistes de se révéler dans leur complexité. Le mysticisme frappe timidement à la porte du récit qui s’abandonne à une sorte d’aventure fantastique, pleine de poésie.

Car les personnages sont tous très originaux. Il y a d’abord la jeune employée de l’auberge, dont le commis de cuisine est amoureux. La boucle temporelle démarre à chaque fois avec elle, depuis la rivière où elle se tient pour prier. Elle va à la rencontre de figures totalement fantasques comme ce scénariste de feuilletons en panne d’inspiration, ces businessmen qui se réconcilient puis se rejettent, cette domestique pleurnicharde ou encore cette patronne qui ne cesse de défaillir. La faiblesse du film tient d’ailleurs dans cette collection de figures théâtrales qui manquent toutes de profondeur. Tous semblent réduits à la caricature de leurs traits, et s’agitent indéfiniment pour contrer le temps arrêté.

Il est vrai que le spectateur est complètement troublé par ce destin soudain qui va réduire les personnages du récit à seulement deux minutes d’existence. Certes, dans un monde où l’on fait le culte de la jeunesse, l’idée que soudain le temps se bloque et qu’il n’y a plus de futur est absolument angoissante. Cette particularité scénaristique est très bien menée et, même si parfois les 1h26 minutes semblent beaucoup plus longues, la fiction avance lentement mais sûrement vers le dénouement.

L’autre faiblesse du long-métrage, cette fois beaucoup plus grave, demeure sa fin. Certes, trouver une issue à cette situation cocasse d’une temporalité qui se répète à l’infini doit être difficile. Mais le réalisateur cède à une pirouette narrative qui semble trop superficielle pour que le spectateur puisse y croire. Bien sûr, le début et la fin se rejoignent, mais la déconvenue gagne sur l’intérêt général du film. Toujours est-il que le réalisateur Junta Yamaguchi fait la démonstration que les rites ancestraux et spirituels auront toujours raison du temps.

En boucle a le mérite de l’originalité. Il ne s’agit pas d’un grand film inoubliable, mais plutôt d’une comédie sympathique où le réalisateur Junta Yamaguchi se laisse aller au goût de la facétie et de la théâtralité. Les acteurs font le boulot entre gravité, rires francs et agitations. Pas loin finalement d’un théâtre de marionnettes suspendu aux desiderata de son créateur.