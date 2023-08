Enchanté de vous connaître – Arthur Miller - critique

Résumé : L’œuvre démarre avec Meyer Berkowitz, un dramaturge qui vient d’encaisser un gros chèque pour une de ses pièces de théâtre. Pourtant, Meyer n’est pas heureux, il voudrait être reconnu, mais nie son identité quand on l’aborde. Il finit dans un bar pour arroser cette signature et en même temps noyer son chagrin, quand un inconnu affirme le connaître. Un admirateur… ? Arthur Miller, dramaturge et romancier, a également écrit des nouvelles dont huit sont réunies à la suite de la mésaventure de Meyer Berkowitz, histoire qui donne son titre au recueil. Ces textes se passent dans différents milieux sociaux et mettent en scène des gens souvent perdus, au moment où un petit rien change leur vie, leur point de vue, leurs sensations.

Critique : Neuf nouvelles, neuf moments de vie, neuf retournements inattendus, sont au programme de ce livre. Les histoires, de cinq à quatre-vingt pages, peignent en quelques mots ou en quelques paragraphes, un groupe, un personnage, et nous entraînent au cœur de la pensée des protagonistes, où la clarté cohabite avec les plus grandes contradictions. Arthur Miller parvient de manière étonnante à sauter de l’âme d’une personne à une autre. Parfois, observateur lointain, il analyse le ressenti de ces êtres humains ballotés par la vie et, d’autres fois, il nous installe dans leur tête et nous les entendons presque réfléchir.

Au cours de ces récits plus ou moins courts, Miller se penche autant sur des riches que des pauvres, des artistes, des jockeys, des ajusteurs de chantier naval, des cow-boys modernes. En parlant de cow-boy, notons que dans ce recueil figure la nouvelle qui donnera naissance au film Les Désaxés de John Huston. En effet, le scénario de ce classique du septième art a été écrit par Arthur Miller à partir de ce texte. Et effectivement, à sa lecture, on sent en germe toutes les promesses du film.

Ces instants de vie, rédigés entre 1951 et 1966, sont introduits par une préface de l’auteur. Ce dernier expose ce qui l’attire dans ce format et ce qui, à ses yeux, le différencie du roman ou du théâtre. En outre, ce texte intéressant nous prépare à rencontrer Meyer Berkowitz, mais aussi Tony Calabrese, le petit Martin, Gay Langland ou encore Cléota Rummel, des personnages dont on perçoit parfois l’origine dans la vie de l’écrivain.

Enchanté de vous connaître est un recueil de nouvelles émouvantes. Arthur Miller parvient à saisir ces instants où, l’air de rien, tout bascule avant que l’existence fasse seulement semblant de continuer telle quelle.